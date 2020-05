Sập công trình Khu công nghiệp Giang Điền (Đồng Nai): Ít nhất 2 người chết, nhiều người bị chôn vùi

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã và đang huy động máy đào nhằm tìm cách cứu chữa nhưng nạn nhân bị chôn vùi. Từ hiện trường, 2 thi thể đã được tìm thấy và được đưa ra ngoài.



Liên quan đến vụ sập công trình Khu công nghiệp Giang Điền (Đồng Nai), báo Tuổi trẻ Online dẫn lại lời của bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, bước đầu ngành y tế báo đã có ít nhất 2 người tử vong, một số người khác vẫn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định: "Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi".



Theo Công ty CP Sonadezi Giang Điền (chủ đầu tư KCN Giang Điền), vụ sập tường trong quá trình thi công xảy ra tại nhà máy ở KCN Giang Điền là Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc).



Được biết, công ty này chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa.... Diện tích thuê tại KCN Giang Điền là 21.120m2. Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng trong quá trình xây nhà máy.



Theo công ty Sonadezi, đơn vị đã phối hợp đưa người bị nạn đi bệnh viện ngay khi tai nạn xảy ra, đồng thời thông báo cho Ban quản lý các khu công nghiệp và huyện Trảng Bom, đưa xe cuốc đến hỗ trợ, giữ an ninh trật tự khu vực lân cận...

