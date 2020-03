Ngày mai 4/3 dỡ bỏ lệnh cách ly xã Sơn Lôi, hơn 20 ngày không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19

Chiều 2/3, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng đề nghị thảo luận biện pháp mạnh mẽ hơn để nếu không có sự chủ quan, chần chừ nào thì đều được ngăn chặn, không để bị cách ly quá tải. Dự kiến 0h ngày 4/3 tới đây, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được dỡ bỏ lệnh cách ly sau khi phong tỏa được 20 ngày. Đồng thời, từ ngày 3/3, Việt Nam sẽ tạm dừng miễn thị thực đơn phương cho công dân Italia.

Sơn Lôi trước ngày dỡ lệnh cách ly

Hiện tại, cuộc sống của người dân xã Sơn Lôi không có nhiều thay đổi, tâm thế ổn định, an yên suốt nửa tháng qua. Tuy trong tuần đầu phong tỏa để dập dịch, nhiều người dân lo lắng, bồn chồn nhưng hiện tại đã an lòng hơn nhờ vào nỗ lực của các cơ quan chức năng.

Phó GĐ Trung tâm Nhiệt đới Trẻ em Bệnh viện Nhi TW), bác sĩ Đỗ Thiện Hải cho biết nhiều ngày qua xã Sơn Lôi không còn bệnh nhân sốt, ho, khó thở,... hay những triệu chứng nhận biết lâm sàng đối với người nghi nhiễm Covid-19. Bác sĩ Hải cho biết:"Dù đã là những ngày cận kề với thời điểm hết hạn phong tỏa nhưng mọi công đoạn khám chữa bệnh và theo dõi phát hiện những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 vẫn được duy trì như những ngày đầu của giai đoạn khoanh vùng, cách ly dập dịch".

1 trong 12 chốt kiểm soát tại xã Sơn Lôi

Hiện toàn bộ xã có 12 chốt kiểm soát ở tất cả các lối ra vào, trừ trường hợp đặc biệt có đồng ý của cấp có thẩm quyền mới được ra vào. Sau khi Sơn Lôi hết phong tỏa, các lực lượng quân đội, công an, cán bộ y tế cũng sẽ rút khỏi 12 chốt chặn bao quanh xã. Tuy nhiên, một số cán bộ y tế sẽ được cắt cử ở lại để giám sát đề phòng dịch tái phát.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, đã 20 ngày trôi qua cả nước không ghi nhận trường hợp mắc mới. Việt Nam ghi nhận 16 ca dương tính với virus corona chủng mới và các bệnh nhân này đều đã được chữa khỏi và ra viện. Theo Bộ Y tế, tổng số ca nghi nhiễm COVID-19 đã loại trừ là 1.668 ca; tổng số người tiếp xúc gần hay nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi là gần 14.000 người.

Ngày 26/2 vừa qua, bệnh nhân thứ 16 tại Việt Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 đã được xuất viện. Sau 15 ngày điều trị, bệnh nhân N.V.V. (50 tuổi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có Sức Khỏe ổn định, không sốt, ho, khó thở và kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ông V. là bệnh nhân cuối cùng của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Toàn bộ 16 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam đều đã được chữa khỏi, hiện đã xuất viện.

Chi Nguyễn (t/h)