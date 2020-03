Sắp hết hạn cách ly phòng COVID-19, HLV Park Hangseo sẽ dự khán V.League 2020

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây vừa thông báo do chưa hết hạn cách ly phòng dịch COVID-19, HLV Park Hangseo sẽ không dự khán các trận đấu vòng 1 V.League 2020.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sau khi kết thúc kì nghỉ phép tại Hàn Quốc và trở về Việt Nam, HLV Park Hangseo cùng các trợ lý người Hàn đã nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ông Park cùng các trợ lý đã tự cách ly tại nhà, khai báo y tế, đồng thời tình hình Sức Khỏe cũng thường xuyên được cơ quan y tế kiểm tra, theo dõi chặt chẽ.

HLV Park trở lại Việt Nam từ ngày 23/2, và được phép nhập cảnh, chịu sự giám sát y tế chặt chẽ do tính chất công việc là HLV đội tuyển Việt Nam. Đến hết ngày 7/3, HLV Park Hangseo mới hết thời hạn tự cách ly y tế, và sẽ chính thức dự khán các trận đấy tại V.League 2020 từ ngày 8/3 sau khi được cơ quan y tế địa phương xác nhận. Trợ lý Kim Hanyoon của ông Park sẽ kết thúc cách ly phòng dịch vào ngày 8/3, và sẽ trở lại làm việc vào ngày 9/3.

Hôm nay ngày 5/3, trợ lý Lee Youngjin cùng chuyên gia thể lực Park Sunggyun đã hoàn thành thời hạn tự cách ly 14 ngày và được cơ quan y tế xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu nghi nhiễm virus corona . Theo phân công của ông Park, trợ lý Lee sẽ dự khán trận đấu giữa CLB Quảng Nam vs CLB TP.HCM tại SVĐ Quảng Nam; còn chuyên gia thể lực Park sẽ theo dõi trận đấu của CLB HAGL vs CLB Than Quảng Ninh tại SVĐ Pleiku trong khuôn khổ vòng 1 V.League 2020.

Ngày 21/3, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ tập hợp để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế vào ngày 26/3 với đội tuyển Kyrgyzstan trên SVĐ Bình Dương. Sau đó đội sẽ sang Malaysia để thi đấu với đội tuyển nước này ở lượt trận thứ 6 Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, dự kiến AFC sẽ có buổi họp với FIFA vào cuối tuần này để thảo luận lại về lịch thi đấu các lượt trận kế tiếp Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới đã ảnh hưởng đến nhiều hoạt động, sự kiện thể thao . Nhiều trận đấu trong các giải đấu của FIFA và AFC đã bị hoãn hoặc được điều chỉnh thời điểm, địa điểm tổ chức.

Chi Nguyễn (t/h)