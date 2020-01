Vụ sập vũ trường ở Bà Rịa khiến 20 người thương vong: Điều cần cẩu 50 tấn đến tháo dỡ toàn bộ

Tin tức mới nhất ngày 3/1, chiều cùng ngày Công an TP.Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành phong tỏa hiện trường sau khi vũ trường King night club bị sập khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt bên trong.

Theo Zing.vn thông tin, vào khoảng 16h30 hôm nay (3/1), vũ trường King Night Club nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) bất ngờ bị sập. Vụ tai nạn đã khiến 20 người bị thương và mắc kẹt bên trong. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để giải cứu những nạn nhân vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Trước đó, một số người đã được người dân xung quanh giải cứu ra ngoài.



Hiện trường vụ việc.



Một nhân chứng cho biết, vũ trường King Night Club đang trong giai đoạn sửa chữa thì bất ngờ xảy ra sự cố. Theo Vietnamdaily, Bí thư Thành ủy TP. Bà Rịa - Ông Đăng Minh Thông đã tới hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ.



Đến gần 18h, đã có hơn 5 xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Khoảng 10 nạn nhân đã được đưa ra ngoài và cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, gãy tay... Hàng chục cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực tiếp cận hiện trường để cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt nhưng rất khó khăn.

Đến khoảng 19h45, lực lượng chức năng đã điều cần cẩu 50 tấn đến để tháo dỡ toàn bộ vũ trường.

Cụ thể, ông Thông cho biết đã chỉ đạo bệnh viện tập trung lo cho các bệnh nhân. Trước mắt, lãnh đạo TP đã thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.



Trong lúc xảy ra vụ việc, nhiều phóng viên đứng bên ngoài hiện trường tác nghiệp đã bị một số đối tượng giang hồ xăm trổ đến ngăn cản và đe dọa đập máy quay.



Đến khoảng 19h45, lực lượng chức năng đã điều cần cẩu 50 tấn đến để tháo dỡ toàn bộ vũ trường. Đến 20h30, Công an TP Bà Rịa cho hay có một người tử vong tên Phạm Kim Linh (quê Thanh Hóa). Nạn nhân vẫn kẹt trong hiện trường, cảnh sát cứu hộ đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài, theo Zing.







Báo SKCĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Video vụ việc. Nguồn: Zing .vn

