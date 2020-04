Sắp xử phúc thẩm Vũ Nhôm và 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng trong vụ thâu tóm đất vàng Đà Nẵng

Được biết, phiên tòa này được mở ra theo đơn kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (thường được gọi là Vũ "nhôm") và 19 bị cáo liên quan trong vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin mới nhất, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Anh Dũng – Chánh án chuyên rách – TAND Cấp cao tại Hà nội. Trong phiên xử này có 21 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cùng các bên có nguyền lợi, nghĩa vụ. Dự kiến phiên tòa bắt đầu từ ngày 4/5 và kéo dài trong vòng 8 ngày.

Trước đó, ngày 4/2, Phan Văn Anh Vũ có đơn kháng cáo gửi TAND TP Hà Nội kêu oan. Ông Vũ đề nghị TAND TP Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại toàn bộ bản án một cách khách quan, toàn diện và “trả lại công bằng” cho mình.

Ông Vũ cho rằng, việc tuyên ông phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai với tư cách là đồng phạm với các bị cáo cựu lãnh đạo và cán bộ UBND TP Đà Nẵng là không có căn cứ, làm oan cho ông.

Trong đơn kháng cáo, ông Vũ cho rằng, VKSND Tối cao đã không có đủ cơ sở để buộc tội ông và HĐXX cấp sơ thẩm đã không đánh giá một cách toàn diện, khách quan bản chất sự thật của vụ án và đưa ra phán quyết ông có tội, như vậy là gây oan sai cho ông.

Ông Vũ cũng cho rằng, nếu ông có tội thì phải chứng minh chứng cứ vật chất nào là chứng cứ buộc tội và khi không đủ chứng cứ thì phải áp dụng điều 13 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 tuyên ông không có tội.

Ông Vũ cho rằng các kết luận định giá tài sản trong vụ án là không khách quan, và đề nghị cần phải định giá lại bởi một hội đồng định giá khác khách quan, độc lập hơn.

Cuối cùng, ông Vũ cho rằng việc áp dụng văn bản Pháp luật để giải quyết vụ án là không phù hợp. Ông Vũ đề nghị HĐXX cấp sơ thẩm phải trả hồ sơ cho VKS để điều tra, làm rõ những vấn đề đã được tranh luận tại phiên tòa.

Ngoài ông Vũ còn có 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng và 17 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo. Trong đó, ông Trần Văn Minh – cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng kêu oan, cho rằng, mình làm đúng chủ trương của TP.

Ông Văn Hữu Chiến kháng cáo kêu oan một phần và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho mình trong bối cảnh Đà Nẵng cách đây 15 năm. Ông Chiến bị truyên 12 năm tù về 2 tội danh bị truy tố.



Các bị cáo còn lại, có người làm đơn kháng cáo kêu oan, người xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng mình không phạm tội, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Ngoài ra, một số người, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng kháng cáo. Trong đó, vợ và em ruộ của Vũ Nhôm, đại diện công ty cũ của Vũ... cũng làm đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại phần tuyên trách nhiệm dân sự thu hồi tài sản liên quan trong vụ án.

