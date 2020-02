Sát phạt nhau trên chiếu bạc, cán bộ phường và giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Ninh sa lưới

Cán bộ phường và giám đốc doanh nghiệp đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bất ngờ Công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 4/2, Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh ) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 đối tượng tham gia vào một vụ đánh bạc. Đáng chú ý, 2 trong số đó là cán bộ UBND phường và chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.

Theo điều tra, ngày 2/2, tại nhà ông Phạm Hồng hiền (phường Quang Trung, TP Uông Bí), Công an theo dõi và bắt quả tang 3 đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Danh tính các đối tượng là: Lê Hồng Thịnh (33 tuổi), Phó chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Trung; Nguyễn Khắc Thảo (50 tuổi), giám đốc mộ tcông ty TNHH và Nguyễn Minh Tuyên (51 tuổi, người địa phương).

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng còn thu giữ 27,5 triệu cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Ngay sau đó 3 đối tượng này đã bị áp giải về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Không chỉ dừng lại ở hình thức đánh bạc ăn tiền thông thường, nhiều đối tượng còn nghĩ ra những chiêu thức “né” công an rất tinh vi. Đơn cử như vụ việc, một nhóm đối tượng ở Đà Năng lập sòng bạc ở các đám ma rồi dùng tiền xâu để phúng viếng.

Cụ thể, chiều ngày 4/2, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố Ngô Thanh Hoàng (31 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cùng nhiều đồng bọn khác về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái Pháp luật

Theo đó, Hoàng lợi dụng các đám tang đẻ đứng ra lập sòng bạc. Những người tham gia chơi bạc sẽ nộp xâu từ từ 50 – 100.000 đồng. Số tiền này được dùng làm tiền phúng viếng cho đám tang.

Ngày 17/6/2019, đối tượng này tiếp tục lập sòng bạc theo hình thức sóc đĩa trong đám tang nằm trên đường Cổ Mân Cúc 2 (thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Hoàng cử tay chân canh giữ cẩn thận ở bên ngoài để phòng Công an ập vào.

Những kẻ đánh bạc tại sòng bài di động của Hoàng chủ yếu là kẻ có tiền án tiền sự về hành vi đánh bạc. Vẫn như mọi khi, Hoàng đứng ra làm người thu xâu để lấy tiền phúng viếng.

Hôm đó, sới bạc hoạt động đến rạng sáng hôm sau thì nhóm của Hoàng phát hiện có sự gian lận, chơi bẩn trong quá trình chơi. Ngay lập tức, Hoàng cho đàn em bắt giữ con bạc có hành vi phạm luật rồi đánh đập, cưỡng đoạt toàn bộ số tiền hơn 80 triệu.

Từ sau vụ việc đó, Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra , làm rõ. Lần lượt đối tượng Hoàng và đồng phạm bị triệu tập đến trụ sở làm việc. Hiện cơ quan Công an cũng đang tích cực điều tra, làm rõ.

