Sau 1 năm im hơi lặng tiếng, BlackPink xác nhận comeback vào tháng 6

Sáng 4/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin BlackPink - nhóm nhạc nữ đình đám thuộc YG Entertainment sẽ chính thức comeback vào tháng 6 tới đây. Năm ngoái, nhóm chỉ ra mắt một ấn phẩm mini-album duy nhất với ca khúc chủ đề 'Kill This Love', sau đó lại tiếp tục im hơi lặng tiếng và tập trung vào các hoạt động riêng lẻ. Đây sẽ là màn trở lại đầu tiên của nhóm sau một quãng thời gian dài không có thêm bất kì sản phẩm âm nhạc mới nào.

Theo truyền thông Hàn, BlackPink đã chính thức hoàn thành việc ghi âm bài hát chủ đề và toàn bộ ca khúc trong album mới. Dự kiến, BlackPink sẽ chính thức trở lại vào đầu tháng 6 đến giữa tháng 6, sau khi MV comeback chính thức được hoàn thành. Hiện công ty YG Entertainment đang lên kế hoạch cho nhóm quay MV vào đầu tháng 5 này.

Trước đó, tin đồn về dự án collab giữa Lady Gaga và Black Pink trong một sản phẩm ở album mới do nữ ca sĩ US-UK phát hành tên - Chromatica được lan truyền khắp mạng xã hội , như một dấu hiệu cho thấy BlackPink sắp chính thức trở lại. Tên girlgroup đình đám nhà YG đã xuất hiện tại track thứ 10 dưới cái tên 'Sour Candy', xác thực toàn bộ tin đồn.

Blink (fandom của BlackPink) như vỡ òa trong niềm vui sướng bởi lẽ đây là sản phẩm đầu tiên của thần tượng sau hơn 1 năm kể từ siêu phẩm mini album 'Kill This Love'. Không chỉ vậy, Blink còn hết sức 'nở mũi' bởi đây là sản phẩm kết hợp với một trong những main pop girls hàng đầu US-UK thời điểm hiện tại, và Lady Gaga là một trong những ca sĩ hiếm khi kết hợp với những nghệ sĩ khác nhất.

BlackPink là một nhóm nhạc idol Hàn Quốc GEN 3 trực thuộc công ty YG Entertainment với 4 thành viên tài năng và xinh đẹp: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Kể từ khi ra mắt, BlackPink đã được ví như 'tân binh khủng long' khi liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục và tiếp tục gặt hái nhiều thành công sau đó. Đây là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có vị trí xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Social 50 của Billboard, từng đạt ở vị trí thứ 5. Siêu phẩm 'Ddu-Du Ddu-Du' là MV K-pop đầu tiên và duy nhất đạt 1 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube và cũng là video âm nhạc K-pop có lượt xem cao nhất tính đến thời điểm hiện tại về mảng nhóm nhạc.

Chi Nguyễn (t/h)