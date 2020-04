NĐ 43/2020: Sau 10 phút tiêm hết liều thuốc thứ 3 mà tử tù chưa chết thì sẽ tạm dừng thi hành án

Theo Nghị định 43/2020, thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án bao gồm: Thuốc làm mất tri giác; thuốc làm liệt hệ vận động; thuốc làm ngừng hoạt động của tim. 3 loại thuốc trên chỉ dùng cho 1 người do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, nghị định mới cũng nêu rõ về trang thiết bị, phương tiện phục vụ thi hành án tử hình gồm: Giường nằm có các đai số cố định tử tù; máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển; máy kiểm tra nhịp tim; màn hình và các thiết bị theo dõi, kiểm tra quá trình thi hành án.

Trong Nghị định 43/2020 cũng nêu rõ về quy trình tiêm thuốc cho tử tù. Quy định, thuốc sử dụng cho thi hành án phải được Hội đồng thi hành án kiểm tra, mở niêm phong. Người bị thi hành án tử hình được cố định trên giường với tư thế nằm ngửa, đảm bảo không làm cản trở sự lưu thông máu.

Khi đã chuẩn bị đủ 3 liều thuốc, cán bộ làm nhiệm vụ phải xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm thuốc. Nếu không xác định được tĩnh mạnh thì báo cáo với Chủ tịch Họi đồng thi hành án để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ. Sau khi tiêm 3 loại thuốc trên theo thứ tự quy định , cán bộ thi hành án kiểm tra hoạt động tim của tử tù qua máy điện tâm đồ.

Thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc được Việt Nam áp dụng từ năm 2011

Nếu trong trường hợp sau 10 phút mà tử tù chưa chết, cán bộ kiểm tra sẽ báo cáo lại Chủ tịch Hội đồng thi hành án để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng lần 2, lần 3. Nếu tiêm hết liều thứ 3 sau 10 phút mà tử tù chưa chết thì Đội trưởng thi hành án phải báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng thi hành án ra quyết định tạm dừng thi hành án.

Nghị định 43 còn nêu rõ, thành viên Đội thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 3 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người. Sau đó sẽ được nghỉ dưỡng 10 ngày theo đúng quy định.

Những người tham gia Hội đồng thi hành án, quản giáo, người ghi âm, ghi hình chụp ảnh, phiên dịch, mai táng tử thi được hưởng chế độ bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người.

Trước đó, Nghị định thi hành án tử hình bằng thuốc độc (Nghị định 82/2011/NĐ-CP) chính thức có hiệu lực từ ngày 16/9/2011. Tử tù Nguyễn Anh Tuấn 27 tuổi, kẻ giết bạn gái cướp tài sản) là người đầu tiên bị thi hành án bằng việc tiêm thuốc độc ngày 6/82013 tại Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội.

Quy trình tử hình bằng cách tiêm thuốc độc

