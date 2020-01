Sau 4 ngày nghỉ Tết, hơn 200 người phải nhập viện do ngộ độc bia rượu

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện khám, cấp cứu cho 107.063 trường hợp, trong đó có 63.528 phải nhập viện điều trị. Tổng số ca phẫu thuật sau 4 ngày Tết là 6.650 ca, trong đó có 136 ca là phẫu thuật chấn thương sọ não.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 910 ca khám, cấp cứu do ngộ độ thức ăn, rối loạn tiêu hóa ; trong đó có 236 ca do ngộ độc rượu bia và 221 ca ngộ độc do thức ăn tự chế biến. Các cơ sở khám chữa bệnh đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 8.403 trẻ chào đời. Vận chuyển 3.020 lượt bệnh nhân bằng xe cứu thương của Bệnh viện