Sau bài đăng “toang rồi Hà Tĩnh ạ…”, thiếu nữ bị phạt 10 triệu vì thông tin sai sự thật

Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh lên trang facebook cá nhân.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 3/3 cộng đồng mạng hoang mang thông tin được chia sẻ bởi facebook D.H.: “Toang rồi Hà Tĩnh ạ. Nghe nói em trai sốt cách ly nựa. Ai mà đi đám cưới ở tầng 1 BMC ngày 1/3 thì có lẹ tự giác đi kiểm tra cấy cho xã hội an toàn chơ 1 cấy đám cưới mấy trăm khách xong còn về tiếp xúc với biết bao nhiêu người nữa. Nhanh lắm mn ạ”.

Thông tin này vừa đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, đa số cư dâm mạng tỏ ra vô cùng hoang mang trước thông tin này. Sau đó, chủ nhân thông tin này đã gỡ dòng trạng thái vì nhận ra rằng đây là những thông tin sai sự thật.

H.A. bị phạt 10 triệu vì thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Tuy nhiên, vụ việc đã bị trình báo lên cơ quan chức năng . Xác định đây là vấn đề ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử đội công tác truy tìm chủ nhân tài khoản Facebook này.

Sau ít giờ điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được chủ nhân đăng tải thông tin sai sự thật là Phạm Thị Diệu H.A. (trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh). Công an triệu tập đối tượng này lên trụ sở làm việc. Tại đây, H.A. thừa nhận hành vi của mình và cam kết không tái phạm nữa.

Xác định đây là hành vi vi phạm hành chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự nên đã quyết định xử phạt hành chính đối tượng này 10 triệu đồng.

