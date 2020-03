Sau bánh mì thanh long, `Vua bánh mì` sáng chế bánh mì dinh dưỡng cho y bác sĩ mùa dịch COVID-19

Sáng kiến giải cứu vừa có tâm, vừa có tầm

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản lượng tiêu thụ thanh long là rất thấp. Theo ước tính, có 70-80% sản lượng thanh long được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc, đa phần là ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19 khi đó tại Trung Quốc. Điều này khiến sản lượng thanh long tồn chưa tiêu thụ được vào đầu năm 2020 là khoảng 30.000 tần, giá thanh long giảm mạnh khiến người dân tỉnh Long An không khỏi lao đao, phải cầu cứu nhiều địa phương khác và các doanh nghiệp giúp “giải cứu” nông dân trồng thanh long.

Bánh mì thanh long, món bánh do "Vua bánh mì" Kao Siêu Lực sáng tạo ra để giúp bà con nông dân trong mùa dịch COVID-19 đã tạo nên một cơn sốt đặc biệt. Bánh mì thanh long không chỉ được người dân Việt Nam hết lòng ủng hộ, món bánh mì này còn xuất hiện trên báo Mỹ, được nhiều bạn bè quốc tế khen ngợi nhiệt tình. Đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, mỗi ngày thương hiệu bánh mì ABC của ông "Vua bánh mì" sản xuất hơn 300.000 chiếc nhưng vẫn không đủ cho thị trường tiêu thụ.

Ông Kao Siêu Lực tiếp tục tạo ra những món khác như baguette thanh long, bánh mì khoai môn thanh long và bánh mì phô mai thanh long,... như một cách để "giải cứu" nông sản bền vững. Sáng kiến tuyệt vời của ông Kao Siêu Lực trong việc giải cứu nông sản đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều sản phẩm hỗ trợ nông sản khác như pizza thanh long, bún dưa hấu, bánh tráng thanh long...

Bánh mì dinh dưỡng thay bó hoa tiếp sức y bác sĩ phòng dịch

Chưa dừng lại đó, mới đây, ông "Vua bánh mì" tiếp tục cho ra mắt một loại bánh mới, với mong muốn có thể cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Sau một thời gian thử nghiệm, ông Lực đã cho ra mắt loại bánh mì mới và đặt tên là "bánh mì dinh dưỡng".

Mỗi chiếc bánh mì dinh dưỡng có cốt là bánh mì đen, với nhiều thực phẩm tốt cho Sức Khỏe khác như hạt óc chó, nho khô, phô mai, khoai lang Nhật, sấu dẻo và mè đen. Trong mẻ bánh đầu tiên, ông Kao sản xuất 3.000 ổ và lập tức liên hệ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM để dành tặng cho các y bác sĩ. Ngày 23/3, 750 ổ bánh mì dinh dưỡng đã được chuyển tới Bệnh viện dã chiến ở Bình Dương. Được biết, mỗi chiếc bánh mì dinh dưỡng có chi phí khoảng 90.000 - 100.000 đồng.

Trao đổi với PV Zing , chị Kao Huy Minh, con gái ông Lực cho hay: "Tôi có đề nghị ông điều chỉnh hàm lượng nguyên liệu để giảm bớt chi phí, bởi riêng thành phần óc chó trong mỗi ổ hiện tại đã lên đến 22.000 đồng. Nhưng ông nhất định không đồng ý. Ông bảo phải cung cấp đủ dưỡng chất cho y bác sĩ trong điều kiện dịch bệnh này, để họ có sức khỏe chăm sóc cho cộng đồng. Đối với ông, sức khỏe quan trọng hơn doanh thu, và không có quốc gia thì không thể có từng cá thể doanh nghiệp".

Sau đó, Giám đốc BSA, bà Vũ Kim Hạnh, người tiếp nhận 3.000 ổ bánh mì dinh dưỡng này đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân lời tâm tình bộc bạch của "Vua bánh mì": "Mẻ bánh đầu tiên, nhờ chị gửi cho các anh chị ấy thử giùm tôi coi được chưa, nên thêm bớt gì. Đợt đầu tôi làm 3.000 ổ, đây là "bánh mì dinh dưỡng", mỗi ổ đầy đủ chất thay một bữa ăn, họ có thể ăn ngay sau khi phẫu thuật hay đang trên ca trực. Bánh là bánh mì đen, có hạt óc chó, nho khô, phô mai, khoai lang Nhật sấy dẻo và mè đen. Bánh để được một tuần vẫn nguyên phẩm chất (bánh có bao bì hút chân không), nếu bỏ tủ lạnh thì để được 3 tháng".

Dù vậy, chị Minh cũng cho biết thêm, dù bánh mì bảo quản được lâu, nhưng do lực lượng chức năng muốn ưu tiên chứa thuốc men trong kho lạnh, nên bánh mì sẽ chỉ được chuyển vừa đủ để đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế dùng trong ngày.

Thông tin về bánh mì dinh dưỡng của ông Lực và câu chuyện đằng sau nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Phần đông người dùng mạng xã hội tỏ thái độ rất tích cực, ủng hộ sáng tạo mới của ông "Vua bánh mì" này.

