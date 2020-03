Sau câu nói “có bố không có con”, người đàn ông cầm gậy đánh quý tử say xỉn tử vong

VKSND tỉnh Lai Châu đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Lò Văn Chang (57 tuổi, ở Tân Uyên, Lai Châu) về tội Giết người . Nạn nhân là Lò Văn Dục (38 tuổi, con trai ông Chang).

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 14/7/2019, Lò Văn Dục về nhà bố mẹ ở bản Nậm Bon (Phúc Khoa, Tân Uyên, Lai Châu) trong tình trạng say xỉn. Dục cầm dao nhọn đứng ở cửa gọi mẹ đẻ là bà Vàng Thị Huệ ra mở cửa nhưng bà Huệ không mở. Thấy vậy, Dục cầm dao đi xuống bếp ngồi chửi bới.

Cùng lúc bà Huệ bế cháu sang nhà con gái ngủ để tránh bị Dục làm ảnh hưởng. Lúc này trong nhà chỉ còn ông Chang và Dục. Khoảng 2h ngày 15/7/2-19, ông Chang dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy Dục đang ngồi dưới nền bếp, đầu gục xuống hai gối, bên cạnh là con dao nhọn nên nói: “Uống rượu say không đi ngủ đi, ngồi đấy làm gì?”.

Nghe thấy bố nói, Dục ngẩng đầu đáp trả: “Còn nói tôi đi ngủ à, tôi cho già chết bây giờ”. Nghe con trai nói vậy ông Chang tỏ ra vô cùng bực tức. Bởi đây không phải lần đầu tiên Dục say xỉn về nhà giữa đêm khuya, đập phá đồ đạc, chửi bới và đen dọa mọi người.

Trong lúc tức giận, ông Chang vớ cây gậy gỗ gần đó đi về phía con trai nói: “Có bố không có con, giỏi thì vào đây”. Nghe vậy, Dục cầm dao đứng dậy đi về phía cửa lên nhà chính để Trong lúc tức giận, ông Chang vớ cây gậy gỗ gần đó đi về phía con trai nói: “Có bố không có con, giỏi thì vào đây”. Nghe vậy, Dục cầm dao đứng dậy đi về phía cửa lên nhà chính để tấn công bố.

Khi Dục bước một chân vào chửa nhà, ông Chang cầm gậy đập vào đầu con. Bị đánh, Dục loạng choạng mất kiểm soát. Thấy vậy, ông Chang giáng thêm nhiều nhát nữa vào người khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Chưa dừng lại, ông Chang còn đùng búa đập vào đầu con đến chết.

Biết con không còn sống, ông Chang lấy điện thoại gọi cho vợ báo: “Về nhà đi, ai đánh Dục chết rồi”. Bà Huệ nghe xong tức tốc chạy về nhà, thấy con trai bị đánh nên đã báo cho mọi người thân đến phụ lo ma chạy. Khoảng 6h sáng cùng ngày, ông Chang đến UBND xã tự thú.

Hành vi phạm tội của ông Chang là tình tiết tăng nặng. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm cho xã hội , xâm phạm đến tình mạng của người khác, gây mất trật tự trị an.

Bị cáo nhận thức được việc dùng gậy gỗ, búa kim loại tấn công con trai là nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì bực tức nên vẫn cố tình thực hiện. Đây được coi là phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Thời điểm ông Chang sát hại Dục là khi nạn nhân trong tình trạng khó có thể gây hại cho người khác, chưa có hành động tấn công, chưa đến mức bị can mất kiểm soát về hành vi. Do đó, vi phạm của bị can thuộc trường hợp giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động. Vì thế, VKSND tỉnh Lai Châu cáo cuộc bị can tội Giết người. Hiện hồ sơ đã được chuyển cho TAND tỉnh Lai Châu nghiên cứu để đưa ra xét xử.

