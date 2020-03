Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, Bộ GTVT yêu cầu dừng toàn bộ taxi, xe khách, xe buýt từ 1/4

Sau khi chỉ thị cách ly toàn xã hội được công bố, ngày 31/3, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cũng gửi văn bản hỏa tốc đến Tổng cục Đường bộ. Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu tổng cục chỉ đạo các địa phương trong vòng 15 ngày từ 0h ngày 1/4 phải dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh, dừng hoạt động các xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt trong cả nước, trừ trường hợp đặc biệt gồm lý do công vụ, vận chuyển nhu yếu phẩm, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Bộ cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ chỉ đạo các bến xe khách tại địa phương phải dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh.

Dừng hoạt động các phương tiện giao thông công cộng nội thành, liên tỉnh trong vòng 15 ngày

Bộ GTVT yêu cầu Cục đường sắt Việt Nam trong 15 ngày (từ 0h ngày 1/4) tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương, chỉ được khai thác 1 đôi tàu chặng Hà Nội - TP.HCM - Hà Nội. Không hạn chế khai thác với các chuyến tàu không chở khách.

Cục Hàng hải và Cục Đường thủy nội địa chịu trách nhiệm phối hợp với địa phương dừng chở khách từ bờ ra đảo trong vòng 15 ngày. Trường hợp đặc biệt phải phối hợp với Sở GTVT địa phương để xem xét, quyết định. Không hạn chế khai thác các chuyến không chở khách.

Chỉ đạo trên của Bộ GTVT căn cứ vào Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng: Yêu cầu cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4.

Dưới đây là 10 giải pháp quyết liệt phòng chống COVID-19: 1. Cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc. 2. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. 3. Phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp. 4. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, Bệnh viện và tại nơi công cộng. 5. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. 6. Hạn chế việc di chuyển giữa các địa bàn. 7. Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0h ngày 1/4 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia. 8. Các cơ quan Nhà nước cho cán bộ làm việc tại nhà, thật sự cần thiết mới đến công sở. 9. Dừng thăm bệnh nhân tại các bệnh viện; yêu cầu kê khai y tế bắt buộc với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. 10. Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddha (TP.HCM).

