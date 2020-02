Sau cuộc cãi vã nảy lửa, chủ đại lý bán vé máy bay ở Bình Dương bị chồng cũ đâm gục tại chỗ

Theo tin từ Nhịp sống Việt, khoảng 22h ngày 18/2, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại phường Tân Định xảy ra vụ chém người khiến 1 nạn nhân bị thương nặng. Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát huy động lực lượng xuống hiện trường điều tra.

Qua tìm hiểu được biết, khoảng 18h cùng ngày, một người đàn ông khoảng 40 tuổi lái ô tô đến và dừng xe ở một ngôi nhà nằm trong khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường

Người đàn ông này sau khi xuống xe đi vào nhà tìm và nói chuyện với một người phụ nữ để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn to tiếng dẫn đến cãi vã kịch liệt. Tiếp đó, người đàn ông này chạy ra ngoài mở cửa xe lấy con dao vào chém tới tấp vào người phụ nữ

Bị chém bất ngờ nên nạn nhân không kịp phản ứng cũng không kịp chạy trốn. Do bị mất nhiều máu nên người phụ nữ gục ngay dưới vũng máu. Gây án xong, người đàn ông ra xe rời khỏi hiện trường.

Một số người dân sống xung quanh nghe thấy tiếng la hét thì chạy sang kiểm tra và phát hiện sự việc. Một số người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu còn một số khác gọi điện trình báo Công an.

Người phụ nữ bị đâm gục ngay trên nền nhà

Người phụ nữ được đưa vào nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên người. Hiện tại, người phụ nữ này vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện nhưng chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo một số người chứng kiến, hung thủ gây án là chồng cũ của nạn nhân. Ngôi nhà xảy ra vu án là đại lý bán vé máy bay, bán mỹ phẩm do nạn nhân làm chủ. Hai người này đã ly hôn được một thời gian do nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Nhưng không ai có thể ngờ được, gã đàn ông này lại gây ra chuyện tày trời như vậy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để xác định danh tính và truy bắt kẻ gây án.

