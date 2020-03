Sau `Em và Trịnh`, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh dự kiến đưa `Số Đỏ` lên màn ảnh rộng

Theo Người lao động, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đang có ý định muốn đưa "Số Đỏ" lên màn ảnh Việt . Đạo diễn cho biết, bản thân anh luôn coi "Số Đỏ" là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam có đời sống mãnh liệt vượt thời đại, không chỉ tại Việt Nam mà có thể vươn ra tầm quốc tế. Mặc dù ra đời từ những năm 1930, nhưng đến nay tính châm biếm trào phúng xuất sắc trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng vẫn còn giữ nguyên giá trị.

"Số đỏ" là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Vũ Trọng Phụng, thuộc dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam trước năm 1945. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Xuân Tóc đỏ, một kẻ từ gã hạ lưu phải kiếm sống bằng đủ món nghề như trèo me, trèo sấu, nhặt bóng đến khi một bước lên giời đứng trong tầng lớp danh giá bậc nhất trong xã hội . Những nhân vật và câu nói trong tác phẩm này đã trở thành kinh điển nhiều năm nay, đi vào cuộc sống thường ngày của người dân Việt Nam.

Tác phẩm đã được chuyển thể thành kịch và phim truyền hình nhiều lần trước đây. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên các nhân vật được xuất hiện trên màn ảnh rộng. Dự kiến, phim "Số đỏ" sẽ tái hiện xã hội Việt Nam thời kỳ 1930-1945 với những nhân vật điển hình: Xuân Tóc Đỏ, bà Phó Đoan, vợ chồng Văn Minh, ông Típ-phờ-nờ, cô Tuyết "ngây thơ",...

Trao đổi về dự án mới này, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho hay: "Điện ảnh Việt Nam trong một thời gian dài thiếu vắng hẳn những phim trào phúng, một dòng phim mà tôi rất yêu thích. Chính vì thế, tôi rất háo hức khi được chuyển thể "Số Đỏ" lên màn ảnh, đồng thời mong muốn thử thách bản thân khi tái hiện lại xã hội Việt Nam những năm 1930 với sắc thái độc đáo riêng biệt". Đạo diễn cũng hi vọng đây sẽ là một tác phẩm điện ảnh khác biệt, mang màu sắc hài hước châm biếm nhưng vẫn đặt ra những vấn đề thời sự phê phán xã hội.

Trước thông tin này, bà Nghiêm Thị Phương Hằng, cháu gái út của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng, cho hay gia đình sẵn sàng chia sẻ thông tin nếu phía NSX cần tư liệu, hình ảnh để hỗ trợ cho quá trình làm phim. Bà Hằng bày tỏ: "Điều này có ý nghĩa đặc biệt với gia đình bởi việc được tái hiện nhiều lần trên cả sân khấu cũng như màn ảnh cho thấy giá trị và sức sống mãnh liệt của tiểu thuyết, giúp tác phẩm của ông có thể đến gần hơn với thế hệ bạn đọc sau này".

Hiện đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đang là một trong những nhà sản xuất năng nổ nhất của nền điện ảnh Việt. Mới đây, anh vừa hoàn thành xong bộ phim "Trạng Tí", dù phải rời lịch công chiếu sang mùa Tết Nguyên đán năm sau do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Bên cạnh đó, đạo diễn còn đang bận rộn chuẩn bị tiền kỳ phim "Em và Trịnh" nói về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dù vậy, đạo diễn vẫn đang rất sẵn sàng chuẩn bị cho dự án tiếp theo là "Số Đỏ".

