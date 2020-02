Sau hỏa hoạn, Úc tạm đóng cửa 60 trường học do mưa lớn gây lũ lụt

Ngày 10/2, Nhà chức trách Úc đã ban hành lệnh sơ tán do mưa lớn trút xuống TP Sydney và bờ biển phía Đông bang New South Wales (NSW).

Theo thông tin mới nhất, ngày hôm nay 10/2, nhà chức trách Úc đã ban hành lệnh sơ tán do mưa lớn trút xuống TP Sydney và bờ biển phía Đông bang New South Wales (NSW). Hãng Reuters dẫn lời Cục Khí tượng Úc cho biết lượng mưa từ 200-400 mm được ghi nhận ở TP Sydney vào cuối tuần qua, dẫn đến lũ lụt và buộc hơn 60 trường học phải đóng cửa.

Mưa lớn làm ngập lụt ở Úc

Trong khi đó, cơ quan Quản lý Khẩn cấp bang NSW nhận được hơn 2.700 cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Đến thời điểm hiện tại, số lượng cuộc gọi, kể từ giữa tuần trước đã tăng lên tới hơn 10.000. Theo người phát ngôn SES Andrew Richards, đây được xem là một vấn đề nghiêm trọng vì số lượng cuộc gọi cao kỷ lục.

Tại bang NSW ghi nhận những cơn gió mạnh hơn 50 km/h ở ngoài khơi và bờ biển hình thành nên sóng cao tới 6 m cùng với thủy triều dâng. Trước tình hình này, Cục Khí tượng Úc cảnh báo mưa lớn có thể dẫn đến lũ quét đe dọa tính mạng người dân ở bờ biển phía Nam của bang NSW.

Nhiều trường học tại bang NSW tạm đóng cửa

Tuy nhiên, nhờ mưa lớn đã góp phần dập tắt vụ cháy rừng tồi tệ nhất ở bang này. Trước dó, trận hỏa hoạn kéo dài trong 74 ngày, phá hủy ít nhất 312 ngôi nhà và gần 500.000 ha đất. Thế nhưng, tính đến sáng ngày hôm nay, theo giờ địa phương, bang NSW vẫn còn 33 đám cháy chưa được kiểm soát. Người nông dân Úc cũng cho biết rằng, lượng mưa này không đủ thấm sâu vào lòng đất để chấm dứt đợt hạn hán trong 3 năm qua.

Hồi tháng 9/2019, trận cháy rừng kinh khủng ở Úc đã khiến cho 26 người thiệt mạng, thiêu rụi hơn 2.000 ngôi nhà và lan rộng ra 80.000 km2. Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Úc ước tính có đến 1,25 tỉ con vật đã mất mạng trong đợt cháy.







Trận cháy rừng kinh hoàng ở nước Úc làm nhiều động vật bị thiêu rụi

Những động vật bị thiêu rụi trong trận cháy rừng bao gồm hàng ngàn con koala cùng các loài vật biểu tượng khác như kangaroo, chuột túi wallaby, sóc bay, chuột potoroo, vẹt mào hay chim thuộc họ ăn mật.

Trong đó, ước tính 8.400 con koala (khoảng 30% loài này) đã bị chết cháy trong các đám cháy ở vùng phía bắc bang New South Wales. Nhà chức trách cũng cảnh báo, cháy rừng cộng với tình trạng phá rừng để trồng trọt và phát triển đô thị có khả năng đẩy nhanh loài koala tới bờ vực tuyệt chủng tại Đông Úc.

