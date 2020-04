Sau khi bạn diễn Khánh Vân bị chỉ trích, Jack bất ngờ lên tiếng `nhắc khéo` fan

Trước đó, nàng Trà Long Khánh Vân - nữ chính MV 'Là 1 Thằng Con Trai' của Jack bất ngờ bị một bộ phận fan nam ca sĩ lên án, chỉ trích, tố "dựa hơi" thần tượng. Nguyên do của vụ việc này là bởi sau khi hợp tác, Khánh Vân thường đăng tải những hình ảnh thân thiết của cô cùng Jack lên trang cá nhân. Đỉnh điểm của sự chỉ trích là loạt ảnh khác tay thân mật của cả hai được Khánh Vân đăng lên nhằm chúc mừng sinh nhật Jack. Động thái này của 'Trà Long' Mắt Biếc đã khiến một số người hâm mộ cho rằng cô đang cố tình thân thiết với Jack để nổi tiếng.

Trước những chỉ trích vô lý, Khánh Vân đã bức xúc xóa toàn bộ ảnh thân thiết với Jack và chia sẻ: "Tôi là một đứa yêu sự giản dị và bình yên nên đâm ra con người tôi cũng rất đơn giản. Tôi tự thấy là tôi rất siêng cập nhật cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh vì tôi nghĩ có những khoảnh khắc có thể lúc đó không là gì nhưng sau này sẽ là kỷ niệm. Tôi không có nhiều bạn bè và tất cả những mối quan hệ thân thiết, cũ hay mới tôi đều rất trân trọng. Và đặc biệt, những mối quan hệ có 'mục đích' thì sẽ không bao giờ được bền lâu, điều này ai cũng biết".

Mới đây, trong một group fan của mình, Jack đã viết những lời chia sẻ với hàm ý nhắc nhở khiến người hâm mộ chú ý. Nam ca sĩ viết: "Chúng ta yêu thích tự do, chúng ta không bay một mình. Đừng biến mình thành công cụ để người khác khai thác và lợi dụng, đừng buồn vì sự đánh đồng. Anh là người bình thường thôi, cứ yêu thương anh theo kiểu vốn có và đơn giản là anh thấy may mắn lắm rồi. Tuổi trẻ mà, vui lên, thoải mái tích cực lên. Alo xin nhắc lại đừng tổn thương".

Trước dòng trạng thái này của nam ca sĩ, cư dân mạng suy đoán anh đang "nhắc khéo" cộng đồng fan của mình rằng hãy yêu thương thần tượng một các giản đơn và bình thường như trước nay vẫn từng, đừng tự biến bản thân thành công cụ để người khác khai thác.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)