Sau khi bị tố là 'tiểu tam' giật chồng, hotgirl Trương Đại Dịch đăng ảnh ám chỉ mắc bệnh tâm lý

Theo Sina, trong thời gian gần đây, hotgirl Trương Đại Dịch liên tục đăng bài ngầm ám chỉ cô bị Trầm cảm sau loạt scandal bị tố giật chồng chấn động. Trương Đại Dịch là hotgirl mạng xã hội nổi tiếng bậc nhất showbiz Trung, khởi nghiệp là một người mẫu tự do, rồi thành chủ một cửa hàng quần áo trên Taobao có doanh thu lên tới hơn 300 triệu NDT (khoảng 993 tỷ VND). Sau đó, cô cùng bạn thân thành lập công ty riêng tên Ruhnn Holding, lên sàn chứng khoán lần đầu vào tháng 4/2019 với đợt phát hành cổ phiếu trị giá 125 triệu USD (gần 3 nghìn tỷ VND). Hiện Trương Đại Dịch đang là cổ đông lớn thứ 2 của công ty này, nắm giữ 13,5% cổ phần doanh nghiệp.

Nàng hotgirl SN 1988 từng là hình mẫu lý tưởng trong mắt hàng trăm nghìn thanh niên Trung Quốc mới đây đã dính phải vết nhơ ' tiểu tam ' không thể nào xóa bỏ, hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Ngày 17/4, tài khoản weibo Đổng Hoa Hoa - được cho là của vợ chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đã công khai đăng bài tố chồng mình ngoại tình với Trương Đại Dịch. Người này viết: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, bởi tôi không phải là người dễ đối phó đâu. Xin hãy tự trọng và kiểm điểm bản thân mình". Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng Đại Dịch nhắn tin ép Đổng Hoa Hoa và chồng phải ly hôn, có ý muốn lật đổ người vợ hợp pháp để trở thành "chính thất".

Chỉ sau 1 đêm, công ty Ruhnn Holding tổn thất tới 497 tỷ đồng, riêng Trương Đại Dịch bị giảm hơn 20 triệu NDT (66 tỷ VND) tài sản ròng trong 1 đêm. Cư dân mạng lao vào 'xâu xé' hotgirl đình đám, lên tiếng chỉ trích dữ dội hành động giật chồng của cô. Không ít người phát hiện những mẫu trang phục Đại Dịch bán thực chất là đạo nhái các mẫu từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng; hay các sản phẩm chăm sóc da cô quảng cáo cũng đều là hàng giả và kém chất lượng.

Đầu tháng 5, Trương Đại Dịch đăng tải tấm ảnh selfie cận mặt lộ rõ vẻ bơ phờ cùng dòng chữ: "Thích gương mặt thẫn thờ thế này, không còn thích cười nữa". Một số người cũng để ý cô dần chuyển sang ăn các loại quà vặt như một cách điều chỉnh tâm lý sau biến cố lớn. Những động thái khác lạ của người đẹp khiến nhiều người cho rằng cô đã mắc bệnh trầm cảm sau khi bị cư dân mạng công kích, xúc phạm. Rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận động viên nàng hotgirl 'tiểu tam': "Đại Dịch ơi... Gương mặt mệt mỏi của chị khiến người khác đau lòng đấy", "Yêu chị lắm, vĩnh viễn là một người hâm mộ chân thành của chị!",...

Chi Nguyễn (t/h)