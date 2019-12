Bị VKS đề nghị mức án tử hình, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hứa trả lại 3 triệu USD nhận hối lộ

Trong phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua AVG chiều 20/12, trong quá trình tự bào chữa ông Nguyễn Bắc Son đã thừa nhận 2 tội danh mà VKSND truy tố, xét xử. Tuy nhiên, về cáo trạng và bản luận tội của VKS thì bị cáo vẫn chưa đưa ra lập luận.

Trước đó, kiểm sát viên đã trình bày bản luận tội cho thấy bị cáo Nguyễn Bắc Son – nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT đã chỉ đạo cấp dưới tiến hành cho Mobifone mua lại AVG với giá 8.445 tỷ đồng vào năm 2015. Đáng nói, điều này đã dẫn đến thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng, chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và trái với quy định Nhà nước.



Your browser does not support HTML5 video.

Video. Nguồn: Tiền Phong.

Sau khi thành công, Nguyễn Bắc Son được bị cáo Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch AVG ) “hậu tạ” 3 triệu USD. Dựa vào điều này, kiểm sát viên đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Son. Thương vụ thành công, bị cáo Phạm Nhật Vũ – nguyên Chủ tịch AVG đã “cảm ơn” Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD. Vì vậy, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Son án tử hình.

Theo Tiền Phong thông tin, ông Nguyễn Bắc Son nhất trí đã phạm các tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. Tuy nhiên, về cáo trạng quy kết bản thân đã định hướng, đề xuất, giới thiệu để MobiFone đầu tư dịch vụ truyền hình và mua AVG, bị cáo Son cho rằng chưa chính xác và khẳng định, khi nhận được công văn, ông chỉ bút phê chuyển Vụ quản lý doanh nghiệp nghiên cứu đề xuất.





Vụ Quản lý doanh nghiệp có phiếu trình nêu rõ đề nghị của MobiFone phù hợp với ngành nghề kinh doanh , tăng khả năng doanh thu trong thời kỳ mới. Ngoài ra, việc mua nhà dịch vụ có sẵn hay đầu tư mới đều đúng quy định Pháp luật . Do đó, bị cáo Son thấy phù hợp và sau đó MobiFone triển khai các bước tiếp theo, theo Người Lao Động.

Ông Nguyễn Bắc Son tại tòa.

Bị cáo Son cho biết: “Chính bản thân MobiFone đề nghị được đầu tư dịch vụ truyền hình. Tôi cũng không yêu cầu Vụ Quản lý doanh nghiệp mà trực tiếp là Vụ trưởng Phạm Đình Trọng cho mua hay không cho mua”. Lời khai của Chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà tại cơ quan điều tra cũng cho thấy ông Son chỉ gợi ý nghiên cứu xem xét chứ không định hướng mua AVG như cáo trạng quy kết.





Cũng theo báo Người Lao Động thông tin, tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Bắc Son cho biết ông Phạm Đình Trọng (đại diện Bộ TT-TT) đã ký biên bản cuộc họp ngày 2/10/2015 với MobiFone và AVG mà không được uỷ quyền là việc làm không đúng quy định. Chính điều này khiến MobiFone hiểu nhầm là Bộ TT-TT đồng ý mua 95% cổ phần với giá hơn 8.800 tỉ đồng nên đã không đàm phán tiếp theo tinh thần giảm giá tối đa như công văn của Bộ trước đó. Ông Son nói, nếu ông Phạm Đình Trọng báo cáo vụ việc lên các lãnh đạo Bộ thì chắc chắn ông sẽ yêu cầu hủy bỏ để tiếp tục đàm phán.



Cuối phần tự bào chữa, bị cáo Son cũng đề nghị toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác khi lượng hình. Bị cáo Son cho biết, hôm qua (19/12) đã gặp gia đình và bàn bạc, hứa sẽ sớm nộp lại số tiền 3 triệu USD bất chính.

Xem thêm: VKS đề nghị mức án tử hình đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son về tội Nhận hối lộ

Thùy Nguyễn (t/h)