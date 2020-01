Sau khi Chí Trung - Ngọc Huyền ly hôn, con gái liên tục đăng trạng thái đầy ẩn ý?

Sau 30 năm hôn nhân hạnh phúc, mới đây, tin tức cặp đôi Chí Trung - Ngọc Huyền ly hôn khiến đông đảo người hâm mộ và công chúng không khỏi bàng hoàng. Trước đó, hai người đã vượt qua mọi rào cản, khó khăn để đến được bên nhau, vậy mà không ngờ mối tình đẹp được nhiều người hâm mộ như vậy cũng có thể kết thúc.

Chí Trung - Ngọc Huyền ly hôn sau 30 năm gắn bó

Sau khi ly hôn, mới đây, nữ doanh nhân Ý Lan đã lên tiếng chia sẻ rằng cô đang hẹn hò với nghệ sĩ Chí Trung. Trao đổi với PV, Ý Lan cho biết Chí Trung đã ly hôn với vợ từ lâu, cô và nghệ sĩ đang hẹn hò với nhau được 2 năm. Còn về nghệ sĩ Ngọc Huyền, sau khi tin tức ly hôn nổ ra, người thân cho biết nữ nghệ sĩ khá sốc và suy sụp. Sau đó, Ngọc Huyền đã mua một căn hộ chung cư sống gần vợ chồng con trai và niềm vui hàng ngày là giúp các con chăm sóc cháu nội.

Tuy nhiên, con gái của cặp đôi Chí Trung - Ngọc Huyền lại liên tục có những dòng chia sẻ bóng gió bố cùng người tình. Phạm Huyền Trang chia sẻ: "Mách nhỏ bí kíp sống ảo mùa Vu lan: kể cả khi bạn đối xử với tứ thân phụ mẫu con cái người thân... ra gì thì bạn vẫn nên gửi lời 'cảm ơn chân thành vì đã sinh ra và nuôi dạy' đến bố mẹ của người yêu mới nha!". Được biết, sau khi đăng tải trạng thái này, Chí Trung đã chặn luôn facebook của con gái.

Dòng trạng thái bóng gió của Huyền Trang

Ngay sau đó, Trang lại tiếp tục đổi hình đại diện, kèm theo dòng trạng thái:"Mấy hôm nay phải khâu miệng lại không sợ bệnh ngứa mồm lại tái phát nên chẳng dám up gì trên facebook".

Không rõ giữa hai người có chuyện gì, nhưng cư dân mạng cho biết nhiều khả năng là do cuộc ly hôn của Chí Trung và Ngọc Huyền đã khiến con gái lớn của họ phiền lòng. Cô hay chia sẻ những dòng trạng thái với ý bóng gió, ám chỉ đến chuyện của bố và người tình mới.



Được biết, Phạm Huyền Trang SN 1986, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Cô từng sau Úc học thêm 1 năm chuyên ngành marketing. Vào năm 2010, cô kết hôn với bạn trai 9 năm, tuy nhiên chỉ 6 năm sau đó, cặp vợ chồng trẻ đã ly hôn. Đến nay, Huyền Trang cho biết cô vẫn độc thân, và tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống hiện tại bên gia đình và bạn bè.

NSƯT Chí Trung nói gì trước những ồn ào ly hôn và có bạn gái mới?

Chi Nguyễn (t/h)