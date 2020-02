Sau khi đóng cửa để vệ sinh, khử trùng phòng virus corona, nhiều điểm di tích mở cửa trở lại

Nhiều du khách sau khi đọc thông báo tạm ngưng đều tỏ ra bất ngờ, tuy nhiên sau đó đã nhận được lời giải thích rõ ràng từ lực lượng bảo vệ. Trước đó, theo Thanh Niên, vào sáng 5/2 nhiều điểm đến di tích, lịch sử nổi tiếng của Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò,... đã đóng cửa, tạm ngưng đón khách. Các đơn vị quản lý di tích và du khách cho biết đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona gây ra diễn biến phức tạp.





Một cán bộ khu di tích đền Ngọc Sơn cho hay đã tạm thời dừng đón khách để chuẩn bị cho công tác vệ sinh, khử trùng và sẽ tiếp tục đón khách sau đó.

Vào ngày 6/2, Bộ VH-TT-DL đã gửi công điện tới UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ về việc tăng cường phòng, chống dịch do virus corona về hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở các địa phương được hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng - chống dịch bệnh. Bộ cũng đề nghị tạm dừng các lễ hội chưa khai mạng, giảm quy mô các lễ hội đang diễn ra và dừng các hoạt động lễ hội tại địa phương đã công bố dịch.

Theo báo Đầu tư, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cũng cho biết:"Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa tiếp tục mở cửa đón khách tham quan từ 8 giờ ngày 6/2." Trước đó Hoàng thành đã tạm dừng đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như phun khử trùng, vệ sinh,...



Sở Du lịch Hà Nội cho biết các điểm du lịch là di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố đã tranh thủ thời gian tạm ngưng đón khách để phun thuốc khử trùng, vệ sinh các khu vực trong di tích; bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn trước cổng để du khách có thể sử dụng. 100% các cán bộ nhân viên tại điểm du lịch trên địa bàn được chuẩn bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, hỗ trợ khách du lịch đến tham quan cách phòng dịch virus corona ; đồng thời cung cấp dung dịch rửa tay sát khuẩn và khuyến cáo khách đeo khẩu trang y tế khi tham quan các địa điểm này.

Chi Nguyễn (t/h)