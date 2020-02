Sau khi Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, viện thẩm mỹ Chị Đẹp tiếp tục quảng cáo xâm lấn?

Sau kiểm tra “đâu lại vào đấy”





Sức khoẻ Cộng đồng có bài viết phản ánh về viện thẩm mỹ Chị Đẹp mời chào xâm lấn trái phép. Cụ thể, không có giấy phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ nhưng thông tin quảng cáo về viện thẩm mỹ Chị Đẹp đầy rẫy trên mạng Ngày 3/1, báocó bài viết phản ánh về viện thẩm mỹ Chị Đẹp mời chào xâm lấn trái phép. Cụ thể, không có giấy phép phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ nhưng thông tin quảng cáo về viện thẩm mỹ Chị Đẹp đầy rẫy trên mạng xã hội cùng lời mời chào khách đến đây truyền trắng, tiêm filler, botox, nâng mũi cấu trúc... Sau bài báo, ngày 15/1, Thanh tra Sở Y tế cho biết đã phối hợp Phòng y tế Quận 10 kiểm tra cơ sở này. Hiện thanh tra Sở đang tổng hợp hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật

Theo ghi nhận của PV, sau bài báo, website có tên miền https://www.vienthammychidep.vn/ đã gỡ bỏ quảng cáo và ngưng hoạt động. Tuy nhiên, một trang Facebook có tên Viện Thẩm Mỹ Chị Đẹp https://www.facebook.com/vienthammychidep/ vẫn liên tục đăng tải quảng cáo về các dịch vụ xâm lấn, tiêm, truyền…

Your browser does not support HTML5 video.

Một video livestream dịch vụ xâm lấn trên trang Viện Thẩm Mỹ Chị Đẹp (video được tải về từ trang facebook)

Theo một video livestream (phát trực tiếp) trên trang Facebook này ngày 5/2 có hình ảnh một người gọi là nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm giới thiệu về các dịch vụ và cận cảnh một nguời phụ nữ khoác áo blouse được giới thiệu là “bác sĩ” đang tiêm giảm béo cho khách hàng.

“Cây kim tiểu đường thôi, không đau đâu. Bác sĩ tay nghề cao làm cho quý vị nên yên tâm. Bên mình có tắm trắng luôn, có phun môi, sửa mũi, độn cằm, nâng ngực, cấy tóc, cắt mí… Đây là công nghệ Lipo, một liệu trình gồm 5 lần tặng 1 lần là 6 lần. Giá của nó là 2,5 triệu, tặng cho quý vị là 2 ống enzim trị giá 6 triệu, rất rẻ luôn. Cam kết ngay từ lần sử dụng đầu tiên, mọi người đã thấy công dụng. Địa chỉ là 41 đường 3 tháng 2 quận 10”- Người này thông tin trong video trên trang Facebook Viện Thẩm Mỹ Chị Đẹp.

Your browser does not support HTML5 video.

Trang facebook Viện Thẩm Mỹ Chị Đẹp liên tục phát những video về xâm lấn trái phép (video được tải về từ trang facebook)

Tương tự, ngày 23/2 cũng trên trang Facebook này tiếp tục phát trực tiếp cảnh nghệ sĩ tên là Lê Dương Bảo Lâm tay đang truyền trắng, miệng quảng cáo về các dịch vụ thẩm mỹ không phép của viện thẩm mỹ Chị Đẹp. Trong buổi livestream, anh này cũng tiết lộ, ngoài anh còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác đến đây để sử dụng các dịch vụ mà theo xác minh của PV là chưa được cấp phép cho VTM Chị Đẹp.

Để khách quan thông tin nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm có mặt trong hàng loạt các quảng cáo TMV Chị Đẹp, PV đã liên hệ với bà B.L (được biết đến là quản lý của nam nghệ sĩ). Bà B.L cho biết sẽ thông báo lại nhưng đến nay vẫn không thấy phản hồi. Ở một diễn biến khác, một tài khoản zalo có tên M.H đã gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn mà chúng tôi trao đổi vụ việc với bà B.L cho PV kèm theo nội dung: “Mong bỏ qua thẩm mỹ này giúp”.

Tự nhận là phòng khám?

Không chỉ vậy, trang facebook Viện Thẩm Mỹ Chị Đẹp còn giới thiệu đây là phòng khám: “Hãy ghé Viện thẩm mỹ Chị Đẹp với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị da công nghệ cao cùng với tay nghề của các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, luôn mang lại cho quý khách dịch vụ tốt nhất nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho việc cải thiện tình trạng da và các vấn đề thẩm mỹ mà bạn quan tâm. Mục tiêu của phòng khám luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu…”

Facebook có tên Viện Thẩm Mỹ Chị Đẹp "nổ" là phòng khám 10 năm kinh nghiệm.

Ngày 23/2, PV Sức khoẻ Cộng đồng đã liên hệ với Facebook Viện Thẩm Mỹ Chị Đẹp về giá tiêm giảm béo thì nhận được trả lời: “Giảm béo 2,5 triệu một liệu trình và tặng hai ống tinh chất. Laser điều trị nám 599 nghìn một lần, tạo mũi S-line L-line 9 triệu – 19 triệu – 29 triệu, tạo mắt bồ câu 2,9 triệu – 11,9 triệu bao đẹp vĩnh viễn, tạo cằm V-line 9,9 triệu…, se khít cô bé…”.

Trong công văn trả lời Báo Sức khoẻ Cộng đồng. Sở Y tế TP.HCM cho biết tại số 41 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, Sở Y tế không cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hay cơ sở dịch vụ thẩm mỹ nào.

Đã hơn một tháng Sở Y tế vào cuộc kiểm tra nhưng kết quả vẫn chưa thấy Sở Y tế TP HCM công bố. Với biểu hiện tái diễn vi phạm của Viện thẩm mỹ Chị Đẹp, Sở Y tế TP HCM, Phòng Y tế Quận 10 có cố tình buông lỏng quản lý để dung túng vi phạm của các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn? Điều này có đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng thờ ơ với Sức Khỏe , tính mạng của người dân trên địa bàn thành phố?

Báo Sức khoẻ cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...





Phi Yến