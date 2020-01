Sau khi uống rượu bao lâu thì hết nồng độ cồn?

Luật Phòng chống tác hại rượu bia mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 cấm hoàn toàn việc điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Với chế tài xử phạt nghiêm khắc, nhiều người đang thực sự lo ngại về việc lái xe sau khi uống rượu bia sẽ bị phạt tiền rất nặng và tước bằng lái xe.



Trả lời báo chí, bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho rằng thông tin này là không có căn cứ. Không thể khẳng định chính xác tuyệt đối là “uống rượu bia sau bao lâu mới được lái xe, hay sau bao lâu uống rượu bia thì hết nồng độ cồn trong cơ thể". Thực tế điều này còn phụ thuộc vào lượng bia rượu mà người đó đã uống cũng như đặc điểm sinh học, thể trạng của từng cá nhân.



Thông thường, với người khỏe mạnh có cơ chế chuyển hóa bình thường, cần 1 tiếng đồng hồ để gan dung nạp và chuyển háo hết 1 đơn vị cồn tương đương 2/3 lon bia 330ml nồng độ 5% hoặc 30ml rượu mạnh nồng độ cồn 40%. Sau đó, cơ thể cần thêm 1-2 tiếng nữa để chuyển hóa hoàn toàn 1 đơn vị cồn. Do vậy, nếu một người khỏa mạnh uống 1 lon bia 330ml hoặc 30ml rượu mạnh nồng độ cồn 40% thì cơ thể cần trung bình 2-3 tiếng để chuyển hóa hoàn toàn nồng độ cồn và mới có thể lái xe.



Tuy nhiên, thực tế có thể thấy rất ít người chỉ uống với lượng thấp tương đương 1 lon bia hay 1 cốc rượu. Người uống càng nhiều cơ thể càng cần nhiều thời gian chuyển hóa nồng độ cồn. Tương tự người không khỏe mạnh, người gan yếu cần nhiều thời gian hơn nữa.



Bà Trang nhấn mạnh: “Trong trường hợp những người uống cả két bia, cả chai rượu thì lúc đó không thể xác định được nồng độ cồn trong máu nữa mà đã rơi vào tình trạng ngộ độc và có thể tử vong”.

Đồng quan điểm, BS Trần Văn Phúc - BV đa khoa Xanh Pôn cho biết, không khẳng định chính xác sau uống rượu bia bao lâu có thể lái xe. Các công thức tính nồng độ cồn trong máu chỉ có giá trị tham khảo. Do đó, mỗi người hãy tự điều chỉnh lượng bia rượu nạp vào cơ thể, tránh ảnh hưởng tới Sức Khỏe đặc biệt là khi điều khiển phương tiện giao thông.

Luật phòng chống tác hại rượu bia 2020 được ủng hộ. Video: ANTV