Sau kỳ nghỉ chống COVID-19, nam sinh lớp 9 xin nghỉ học thêm 1 tháng để... chăm vợ đẻ

Nhiều học sinh của trường THCS Quảng Hòa (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) chưa đến lớp sau kỳ nghỉ chống dịch COVID-19, vì ngại không đi học do đã kết hôn hoặc mang thai, một số em thì phải đi làm.

Tình trạng học sinh lập gia đình sớm vẫn còn phổ biến và là niềm trăn trở, nỗi lo thường niên của các trường có học sinh dân tộc thiểu số. Vấn đề này càng trở nên nhức nhối sau kỳ nghỉ dài để chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) vừa qua.

Tại trường trường THCS Quảng Hòa (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) - nơi có phần lớp học sinh thiểu số đang theo học, đến giờ đã bước sang tuần học thứ 2 sau kỳ nghỉ dài nhưng vẫn còn khoảng 30 học sinh chưa trở lại trường.

Trao đổi với PV báo Dân Trí, phía nhà trường cho biết, ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên lạc với những học sinh này, tuy nhiên chưa thể liên lạc được với khoảng 20 học sinh. Các em này về quê chưa trở lại, một số em đã lập gia đình nên "ngại" không nghe điện thoại của giáo viên.

Lớp 9B hiện vẫn còn 5 học sinh (2 nam, 3 nữ) chưa đi học trở lại. Đáng chú ý, cả 5 em này đều đã lập gia đình trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Thầy Lê Văn Lương - giáo viên chủ nhiệm lớp 9B cho biết, trong số 5 em học sinh này, có 1 em học sinh nam đã chủ động nhắn tin xin phép nghỉ học 1 tháng để chăm vợ do vợ em này mới sinh, đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

"4 em còn lại, tôi đã liên lạc rồi tìm đến tận nhà nhưng đều không gặp”, thầy Lương cho hay.

Thông tin trên báo điện tử Đắk Nông, thầy Đỗ Ngọc Khanh – Hiệu trưởng trường THCS Quảng Hòa cho biết, nhà trường đã cử nhiều giáo viên đến tận nhà, tận rẫy vận động nhiều lần nhưng một số phụ huynh không cho con trở lại trường học. Những phụ huynh này nói rằng do nghỉ học lâu, tưởng con mình học xong rồi nên cho cưới luôn.

Hiệu trưởng trường THCS Quảng Hòa cũng lý giải, nhiều gia đình dự định cho con học xong lớp 9 rồi kết hôn nhưng có lẽ do thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch kéo dài, trước đó lại nghỉ Tết và một số lễ hội nên các gia đình "tranh thủ" cưới vợ gả chồng cho con luôn. Được biết, hiện tại có ít nhất 7 học sinh của trường đã lập gia đình.

Ngoài lý do "ngại" không đến trường vì đã lập gia đình, một số em không được phụ huynh đồng ý cho đi học trở lại vì phải ở nhà đi làm. Nhà trường cũng có một nữ sinh lớp 9 đang mang thai 4 tháng không đến trường nữa.

Thầy Đỗ Ngọc Khanh cho biết, phần lớn học sinh lập gia đình thuộc khối lớp 9. Sau khi kết hôn, thường chỉ có các em nam đi học tiếp. Nhiều năm nay, nhà trường luôn chú trọng công tác vận động học sinh đến trường bằng rất nhiều kênh và hình thức. Tình trạng học sinh nghỉ học mặc dù có giảm hàng năm nhưng vẫn còn đáng kể.

"Đáng buồn là tình trạng học sinh lập gia đình sớm vẫn còn, luôn là niềm trăn trở, nỗi lo hàng năm của trường”, thầy Đỗ Ngọc Khanh bày tỏ.

Thực trạng nạn tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

