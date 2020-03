Sau loạt 'lùm xùm' thời gian qua, hotgirl 'bắp cần bơ' chính thức lên tiếng xin lỗi

Trước đó, hotgirl 'bắp cần bơ' Trần Thanh Tâm nổi rần rần trên mạng xã hội với loạt clip thả thính cực dễ thương. Vẻ ngoài xinh xắn, phong cách yểu điểu nữ tính của cô nàng khiến cư dân mạng khá yêu thích và chú ý. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hotgirl này liên tục vướng phải những lùm xùm ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của cô nàng.

Trước đó, Thanh Tâm bị cư dân mạng lan truyền loạt ảnh kém xinh từ hậu trường một cuộc phỏng vấn. Nhiều người khẳng định đây là... nhan sắc thật của hotgirl 'bắp cần bơ' khi không có sự giúp đỡ của các app chỉnh ảnh, khác xa với những bức hình selfie cô nàng hay đăng tải. Gần đây nhất, cô nàng khiến nhiều người dậy sóng khi có phát ngôn thiếu suy nghĩ đến chuyện học hành. Thanh Tâm thẳng thừng chia sẻ trong một cuộc livestream với fan như sau: "Thà học ngu mà kiếm ra tiền còn hơn mấy đứa thi được 25,30 điểm mà không kiếm được đồng nào".

Sau loạt 'lùm xùm' này, hình ảnh của Thanh Tâm xấu đi trông thấy trong mắt cộng đồng mạng. Sau đó, cô nàng đã chính thức gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận những hình ảnh cùng phát ngôn trên là của mình. Cô chân thành xin lỗi vì những sai sót do sự bồng bột của tuổi trẻ và sẽ thay đổi, đồng thời cảm ơn những người đã quan tâm ủng hộ.

Nội dung bức tâm thư của hotgirl 'bắp cần bơ' Trần Thanh Tâm như sau:

"Lời xin lỗi muộn màng từ cô bé 20 bồng bột.

Em xin kính chào cả nhà! Em tên là Trần Thanh Tâm, một cô bé 20 tuổi nổi lên nhờ câu nói 'Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ…', em được biết đến với hình ảnh một cô bé rất dẹo, rất nhí nhảnh và chuyên làm những video thả thính rất nhạt. Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn rất chân thành đến cộng đồng mạng vì đã luôn dõi theo và quan tâm đến em hằng ngày.

Dạo gần đây, trên các trang page lớn cũng như Facebook một số anh chị đã xuất hiện những hình ảnh 'không mấy được đẹp' về em cũng như những phát ngôn gây sock từ chính bản thân em. Em xin nhận hết những hình ảnh và phát ngôn ấy chính là từ bản thân em ạ! Vì là một cô bé 20 tuổi, đang là tuổi ăn, tuổi học tuổi vui chơi, trong khi những bạn bè đồng trang lứa khác mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày vui, còn em thì mỗi sáng thức dậy phải đón nhận hàng ngàn comment chửi rủa, xỉa xói, chà đạp… Ban đầu, em chỉ dám nói năng nhẹ nhàng, từ tốn với các bạn, nhưng càng ngày những lời nói xúc phạm càng tăng mạnh lên mạnh mẽ, nó ảnh hưởng đến cả gia đình và người thân của em. Khi bị hàng loạt những lời nói xúc phạm dồn vào cũng một lúc, thì em chỉ biết dùng bản năng chống cự của một cô bé bình thường, em như một 'con nhím xù lông' tự xù mình lên để bảo vệ chính bản thân cũng như gia đình , bạn bè khỏi những lời lăng mạ tiêu cực kia. Nhưng không ngờ nó lại đi xa đến mức như ngày hôm nay…

Sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ và nhận được nhiều lời khuyên nhủ từ người thân, em biết mình đã làm sai và sai rất nhiều. Vì cũng là đột nhiên nổi tiếng, nên cách đối mặt với truyền thông của em còn hơi kém. Bây giờ đây em không biết làm gì hơn, em chỉ muốn gửi một lời xin lỗi chân thành nhất từ đáy lòng đến tất cả mọi người, những người thương em và kể cả những người ghét em. Em xin lỗi rất nhiều! Rất mong mọi người sẽ đón nhận em cũng như những sản phẩm sắp tới của em như những sản phẩm giải trí bình thường khác, em xin cảm ơn".

Rất may sau lời chia sẻ thật lòng của hotgirl này, nhiều người tỏ ra thông cảm và ủng hộ Thanh Tâm. Nhiều người cũng gửi đến cô nàng lời khuyên rằng hãy cẩn thận trước khi phát ngôn nếu không muốn nổi tiếng theo hướng tiêu cực.

Trần Thanh Tâm (20 tuổi, TP.HCM) nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ loạt clip thả thính có phần "sến sẩm" nhưng lại rất đáng yêu cùng ngoại hình sáng. Cô hiện là sinh viên năm 2, ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Những câu "thính" tạo trend như: "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ/Yêu không cần cớ, cần cậu cơ" hay "Anh ơi gió đông cận kề, bao nhiêu lớp áo chẳng bằng... love anh" của Thanh Tâm đã nhận được nhiều sự thích thú của dân mạng.

Chi Nguyễn (t/h)