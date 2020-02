Sau `Mắt Biếc`, NSX tiếp tục `truy tìm` 5 nàng thơ cho bộ phim `Em và Trịnh`

Trước đó, dự án phim "Mắt Biếc" đã thành công vang dội với khả năng casting "chuẩn không cần chỉnh" khi tìm ra Ngạn và Hà Lan như bước từ trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hiện tại, người hâm mộ điện ảnh Việt Nam đang háo hức mong chờ một dự án mới mang tên "Em và Trịnh" do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sản xuất. NSX bộ phim "Mắt Biếc" tiếp tục công đoạn tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho các nhân vật trong dự án phim "Em và Trịnh". Về vai chính thể hiện cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phía đạo diễn và nhà sản xuất yêu cầu nhiều diễn viên nam ở nhiều độ tuổi khác nhau để thể hiện nhiều giai đoạn, biến cố khác nhau trải dài suốt cuộc đời của cố nhạc sĩ.

"Em và Trịnh" lấy cảm hứng từ cuộc đời của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn cùng 5 nàng thơ xinh đẹp, tài năng từng xuất hiện trong cuộc đời ông. Điều đặc biệt của dự án là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cần tìm tới 5 nàng thơ, mỗi bóng hồng lại có một nét đẹp riêng nhưng phải là người sở hữu nhan sắc tự nhiên, không chỉnh sửa và có chiều cao từ khoảng 1m55-1m65.

Nàng thơ đầu tiên là một cô gái tên M., là người Nhật với tính cách kín đáo, nền nã. Nàng rất yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, dốc lòng đi tìm ý nghĩa trong những bài ca bất hủ của chàng Trịnh và khám phá ra câu chuyện cuộc đời của người nghệ sĩ tài năng này. NSX yêu cầu M. là một cô gái người Nhật hoặc trông như người Nhật, khoảng 30 tuổi, cao 1m55 - 1m65, biết hát, chơi đàn và biết cả ngoại ngữ.

Nàng thơ thứ 2 là T. - cô gái 17 tuổi xứ Huế mộng mơ có vẻ ngoài cá tính, xinh đẹp lộng lẫy và tự tin. Diễn viên thủ vai T. phải có khả năng hát tốt, nói được giọng Huế hoặc tập nói được giọng Huế.





Nhân vật D. - mối tình thứ 2 của chàng Trịnh phải là người sở hữu vẻ đẹp yêu kiều, đằm thắm với nụ cười duyên. D. là một thiếu nữ người Huế gốc Hà Nội, sinh ra trong một gia đình gia giáo, là người mang vẻ đẹp mong manh lãng mạn bí ẩn của Huế.

Nàng thơ tiếp theo là A. - một cô gái khoảng 15-16 tuổi, xuất thân trong gia đình có gốc Hà Nội , lớn lên trong một gia đình truyền thống nhưng lại có tính cách tinh nghịch, nổi loạn ngầm.

Cuối cùng là nàng thơ tên L. khoảng 19 tuổi, là một cô ca sĩ phòng trà người Hà Nội với làn da ngăm, tính cách mạnh mẽ, ngang tàn có phần như đàn ông.

Kể từ khi công bố dự án tháng 3/ 2019, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cùng ê kíp sản xuất đã dành cả năm trời để thu thập, nghiên cứu nguồn tư liệu khổng lồ được gia đình, bạn bè cố nghệ sĩ cung cấp. Ê kíp cũng tìm đến tất cả những nơi ông từng đặt chân đến, gặp gỡ phỏng vấn những người thân thiết nhất của ông để có thể khắc hỏa một chân dung sống động, tỉ mỉ nhất về Trịnh Công Sơn. Sau thành công vang dội của bộ phim "Mắt Biếc", người hâm mộ điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan hi vọng và mong chờ về dự án mới này.

Chi Nguyễn (t/h)