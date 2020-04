Sau nhiều ngày im lặng vì bị tố cặp kè chủ tịch Taobao, hotgirl 'tiểu tam' có động thái bất ngờ

Trước đó, vào ngày 17/4, dư luận Trung Quốc trở nên náo loạn khi thông tin về việc chủ tịch Taobao Tưởng Phàm ngoại tình được lan truyền. Theo đó, bài đăng tố cáo chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đang lén lút cặp kè hotgirl nổi tiếng bậc nhất xứ Hoa Trương Đại Dịch được đăng trên Weibo, mà chủ nhân của bài viết này lại chính là người vợ 'đầu ấp tay gối' của Tưởng Phàm. Nickname Đổng Hoa Hoa viết trên Weibo như sau: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, bởi tôi không phải là người dễ đối phó đâu. Xin hãy tự trọng và kiểm điểm bản thân mình" và không ngần ngại tag thẳng người đẹp.

Sau khi vụ việc trên xảy ra, phía Trương Đại Dịch chỉ trả lời ngắn gọn: "Đó chỉ là một sự hiểu lầm". Người đẹp vẫn thường xuyên cập nhật, đăng tải hình ảnh công việc như không có chuyện gì xảy ra. Cư dân mạng còn phát hiện Trương Đại Dịch đã thay đổi thông tin trên trang cá nhân của mình, trước đó cô để dòng mô tả với nội dung: "Tôi vẫn là Trương Đại Dịch ngày ấy". Còn hiện nay, cô đã thêm dòng chữ "Không thiếu tiền cũng không thiếu đạo đức", như một động thái đáp trả tin đồn làm người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Chủ tịch Taobao.

Người đẹp không trực tiếp nói về scandal này, nhưng cô lại thường xuyên tương tác với người hâm mộ. Một người đã để lại bình luân: "Nếu chị vẫn là Trương Đại Dịch ngày ấy thì em vẫn yêu mến chị như thuở ban đầu", Trương Đại Dịch đã thẳng thắn bình luận: "Sẽ không thay đổi đâu".

Trương Đại Dịch là hotgirl mạng đời đầu Trung Quốc, rất nổi tiếng với vai trò người mẫu và chủ cửa hàng Taobao. Cô đứng thứ 9 trong BXH người nổi tiếng nhất MXH Trung Quốc vào năm 2015, là người mẫu có tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang. Trương Đại Dịch không chỉ là một người có sức ảnh hưởng lớn mà còn khá có thế lực, là chủ một công ty đại chúng, thậm chí còn là cổ đông lớn thứ 2 của công ty quản lý người nổi tiếng Ruhnn Holding.

Về phía Chủ tịch Taobao Tưởng Phàm, scandal ngoại tình, yêu tiểu tam đã đánh một đòn mạnh vào danh tiếng cũng như sự nghiệp của anh. Doanh nhân sinh năm 1985 đã bị tập đoàn Alibaba hủy bỏ tư cách là người cộng tác với Alibaba, giáng chức xuống từ Phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn xuống làm Phó chủ tịch Tập đoàn, hủy bỏ mọi quyền lợi trước đó.

Scandal tình ái giữa hotgirl đình đám cùng chủ tịch Taobao tưởng chừng như tạm lắng lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cư dân mạng sau động thái mới nhất của Trương Đại Dịch.

