Sau nhiều ngày im lặng vì lộ ảnh chơi ‘bóng’, Trang Lou có động thái đầu tiên trên MXH

Gia đình hotmom Trang Lou - Tùng Sơn và Xoài luôn là một trong những gia đình được yêu thích bậc nhất trên mạng xã hội . Cặp bố mẹ trẻ này chưa bao giờ dính scandal, vấp phải rắc rối nào, thậm chí còn rất tài năng và xuất sắc nên sở hữu một lượng fan hết sức đông đảo.

Tuy nhiên, mới đây cả hai đã dính vào một vụ lùm xùm khi những hình ảnh được cho là cả hai tụ tập hút bóng cười trong thời gian cách ly toàn xã hội bị lan truyền trên mạng. Tối 7/4, ảnh chụp lại đoạn chat giữa hot girl Thanh Hóa Hàn Hằng và một người bạn đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội . Theo như nội dung trong ảnh, có vẻ như "bạn gái Huyme" đang khoe với bạn về việc tụ tập với Trang Lou. Cụ thể, khi gửi ảnh cho bạn, Hàn Hằng còn viết: "Đang ngồi cạnh Chang lu (Trang Lou). Chang lu ra bơm bóng thôi".

Trong bức ảnh được chia sẻ, trong ảnh ngoài Hàn Hằng cùng bạn trai Huyme còn có vợ chồng trẻ Trang Lou và Tùng Sơn, đáng chú ý cả hai còn đang cầm bóng cười trên tay. Nhiều cư dân mạng tinh ý đã nhanh chóng soi ra địa điểm chính là nhà của vợ chồng Trang Lou bởi cặp đôi từng xuất hiện trong một chương trình thực tế trước đó. Sau khi xảy ra sự việc trên, những người trong cuộc đã xóa toàn bộ bình luận trái chiều và khóa mục bình luận trên trang cá nhân. Khi được liên lạc thì cả Trang Lou - Tùng Sơn đều không muốn nhắc về vấn đề này, cũng hi vọng "không đưa thông tin này lên báo chí". Dù vậy, scandal này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh gia đình trẻ đáng yêu của bé Xoài.

Tới tận hôm nay, sau khoảng 10 ngày im lặng, Trang Lou mới có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Thay vì lên tiếng nói về vụ lùm xùm kia, mẹ bé Xoài đã đăng tải clip khoe tài vẽ tranh. Bức ảnh "Xoài Farm" theo phong cách chibi quen thuộc rất dễ thương cùng caption ngắn gọn với icon trái tim khiến ai cũng phải mỉm cười. Qua việc này, người hâm mộ tỏ ra khá yên lòng và cho rằng đây là cách hotmom này ám chỉ việc mình vẫn ổn. Bên dưới bài đăng, các fan hầu hết đều tỏ vẻ vui mừng trước sự xuất hiện trở lại của bố mẹ bé Xoài.

Chi Nguyễn (t/h)