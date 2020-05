“Sâu rượu” nhiều năm, cơ thể người đàn ông biến dạng. xuất hiện nhiều khối u lớn

Thông tin từ Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa mổ thành công cho nam bệnh nhân mắc hội chứng Madelung hiếm gặp, cả cơ thể biến dạng do nghiện rượu nhiều năm.

Trước đó, vào ngày 11/5, bệnh nhân này tới bệnh viện thăm khám với hiều khối u mỡ vùng gáy, khối to nhất kích thước 15cm x 20cm; vùng mặt cổ biến dạng; vùng bụng có nhiều khối mỡ. Được biết, nam bệnh nhân mới ngoài 50 tuổi, có tiền sử nghiện rượu nhiều năm, bắt đầu xuất hiện những khối u phần mềm, đối xứng hai bên ở cổ, gáy từ hơn 10 năm trước.

Lúc đầu, chúng chỉ là những khối u nhỏ, phát triển chậm, mật độ mềm và không đau. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, những khối u phát triển, tạo thành nhiều khối sau cổ và gáy, khiến cổ bệnh nhân biến dạng, ngửa cổ khó khăn và không thể nằm ngửa. Bên cạnh đó, vùng bụng bệnh nhân cũng xuất hiện các khối u mỡ.

Cơ thể bệnh nhân bị biến dạng do nhiều năm nghiện rượu





Đến lúc này, anh mới quyết định vào viện khám. Tại đây, bệnh nhân được phẫu thuật cắt các khối mỡ. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, có thể nằm ngửa bình thường.

Theo các bác sĩ, bệnh Madelung hay còn gọi là hội chứng Launois Bensaude, hoặc bệnh tích tụ mỡ dưới da đối xứng có tính chất lành tính.

Nó là một bệnh lý hiếm gặp, có đặc điểm là tích tụ mỡ đối xứng ở xung quanh cổ và vai, hiếm khi ảnh hưởng đến phần dưới cơ thể hoặc hai chi dưới. Lớp mỡ dưới da vùng cổ bành trướng từ từ trông giống hình ảnh cổ ngựa.

Hiện nay, các nhà khoa học chưa rõ nguyên nhân chính xác của bệnh, có thể là do chuyển hóa chất béo của cơ thể không đầy đủ, có thể do nguyên nhân nội tiết. Một số nhà khoa học tin rằng, rối loạn này do di truyền nhưng chưa được chứng minh đầy đủ. Tuy nhiên, có nhiều giả thuyết được đưa ra tình trạng tăng tích tụ mỡ khu trú có bản chất là hiện tượng tăng sản xuất và rất có thể là hậu quả của việc cản trở phân giải lipid dưới tác dụng của catecholamin.

Bệnh thường xảy ra ở người nhiện rượu do rượu có ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp lipid và chống lại sự phân giải lipid.

