Sau scandal có người thứ ba chen vào tình cũ, Thái Trinh than thở 'Hãy để em sống cuộc sống của em'

Mới đây, chuyện tình cảm giữa Thái Tỉnh và người cũ Quang Đăng một lần nữa được cư dân mạng đem ra mổ xẻ. Theo đó, một nguồn tin cho rằng khi Quang Đăng và Thái Trinh đang hẹn hò, cặp đôi sau đó đã chia tay vì chàng biên đạo múa có người thứ ba. Nàng 'Tuesday' này theo cư dân mạng đồn thổi là Hana Giang Anh , một HLV fitness vô cùng nổi tiếng. Dù vậy, trước những tin đồn này, người trong cuộc chỉ phủ nhận tin đồn, nói mình muốn tập trung vào những việc khác và không bàn luận gì thêm.

Khi được hỏi về vấn đề này, Thái Trinh khẳng định cô không muốn nhắc tới Quang Đăng, cả hai đã dừng nói chuyện từ lâu. Cô từng dứt khoát trả lời PV như sau: "Gạt được cả thế gian cũng không lừa dối được chính bản thân và tòa án lương tâm. Chuyện của anh ta và cô ấy có hay không thì tôi làm sao mà biết. Nếu người ta đã nói không thì mình tin vậy đi vì tôi cũng không còn quan tâm."

Gần đây nhất, Thái Trinh tiếp tục có động thái mới trên mạng xã hội , chứng tỏ cô không hề đau khổ như những gì công chúng đồn đoán. Nữ ca sĩ đăng tải clip đàn hát cùng chia sẻ:

"Thỉnh thoảng, cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, một ít cay nghiệt, một chút khó khăn. Có kẻ cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại. Phải sòng phẳng mới chịu. Trò chơi tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại để chúng ta có cơ hội dừng tay. Cũng bận rộn cả một đời nhưng chẳng sống được bao nhiêu. Con người bị buộc chặt vào những gì mà họ không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi những điều không thể đặt xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không buông xả được. Thỉnh thoảng, như để bù lại, cuộc sống mang đến những ngày thật bình yên. Chân thành mà sống, nhẹ nhàng mà buông - (Sưu tầm - Ni cô Đức Tâm).

Thôi thì quá rảnh nên lại hát hò... cũng chẳng liên quan gì tới thị phi hay drama nào cả kẻo mọi người lại nghĩ vẩn vơ em đang đau khổ lắm. Có buồn có đau cũng không giúp mình đẹp hơn hay giàu có hơn mà chỉ làm cho nhan sắc úa tàn, nhàu nhĩ, nhìn vào gương chỉ thấy một gương mặt thiếu thần sắc. Hãy để cho em sống cuộc sống của em - một cuộc sống không có những người làm em tổn thương hiện diện và biết trân trọng giá trị của em, nhen".

Thái Trinh đàn hát vui vẻ trên Facebook cá nhân

Về phía tin đồn có người thứ ba , Quang Đăng cho biết: "Thời điểm này tôi muốn tập trung nhiều vào những việc quan trọng hơn như công việc, Sức Khỏe và gia đình của mình."

Chi Nguyễn (t/h)