Sau scandal cưới 'chạy bầu', Chen (EXO) tiếp tục gây sốc khi quyết định không rời nhóm

Chiều ngày 20/2, công ty chủ quản SM Entertainment vừa đưa ra một tuyên bố liên quan đến tình hình của nhóm EXO và các kế hoạch trong tương lai. Trong đó, phải kể đến quyết định gây sốc người hâm mộ khi công ty này quyết định để Chen ( EXO ) không rời khỏi nhóm say scandal cưới 'chạy bầu'. Báo SKCĐ xin trích dẫn bản dịch thông cáo của SM Entertainment từ Saostar:



"Xin chào, SM Entertainment đây.



Chúng tôi phát hành một thông báo liên quan đến lập trường của các thành viên EXO và công ty quản lý liên quan đến định hướng hoạt động trong tương lai của EXO. Với tư cách là công ty quản lý của nhóm, chúng tôi đã ưu tiên ý kiến của các thành viên về các vấn đề quan trọng bao gồm việc chỉ đạo hoạt động của EXO và thành viên.



Trước khi thông báo về kế hoạch kết hôn của Chen, tất cả các thành viên EXO đã dành thời gian để thảo luận về vấn đề này. Do trước đây tất cả các thành viên EXO đã phải chịu đựng những khó khăn khi mất dần các thành viên trong nhóm, toàn bộ nhóm mong muốn sẽ tiếp tục với các thành viên hiện tại mà không thay đổi đội hình. Chúng tôi cũng tôn trọng mong muốn của các thành viên trong vấn đề này. Vì vậy, một lần nữa chúng tôi thông báo rằng sẽ không có thay đổi thành viên của EXO.



Hơn nữa, một số thành viên hiện đang chờ đợi ngày lên đường nhập ngũ, và kế hoạch được quyết định từ năm ngoái rằng EXO sẽ tập trung vào các hoạt động quảng bá solo và riêng lẻ trong năm nay. Chúng tôi sẽ tiết lộ kế hoạch quảng bá cá nhân của các thành viên cho phù hợp từ đây trở đi.

EXO sẽ tiếp tục quảng bá tích cực với tư cách là nghệ sĩ solo và các nhóm nhỏ trong nhiều lĩnh vực, để có thể đáp trả tình yêu cho người hâm mộ của mình. Chúng tôi hứa sẽ làm hết sức mình trong tất cả các lĩnh vực để các thành viên EXO có thể tiếp tục phát triển. Xin cảm ơn các bạn".



Trước quyết định này, nhiều người hâm mộ của nhóm idol EXO tỏ ra khá bức xúc. Họ cho rằng việc nam ca sĩ đột ngột kết ngôn là một hành động thiếu tôn trọng, không nghĩ tới cảm xúc của fan. Nhiều người đã lên tiếng đề nghị Chen rời nhóm, tổ chức biểu tình trước cổng công ty và nhiều fansign đã đóng cửa hoặc ngừng hoạt động.



Chen là một trong những giọng ca chủ lực của nhóm idol đình đám Chen là một trong những giọng ca chủ lực của nhóm idol đình đám Hàn Quố c EXO. Vào ngày 13/01, nam thần tượng bất ngờ thông báo đã có bạn gái và sớm kết hôn khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Sau một thời gian dài im lặng, nay người hâm mộ và netizen Hàn đã bớt kích động hơn, ngày 19/02 vừa qua Chen đã viết tâm thư trải lòng về scandal và chân thành gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ EXO-L (tên fanclub của EXO).

Trong thư, anh viết:"... Khi viết những dòng này mình chỉ muốn nói những điều thật lòng từ trái tim…Không giống như trái tim suy nghĩ, mình thất vọng về sự thiếu về vốn từ và sự vụng về. Mình rất biết ơn vì các bạn đã dành tình cảm cho mình. Mình xin lỗi vì đã đưa ra lời xin lỗi chậm trễ. Và mình cũng sẽ cho các bạn thấy sự nỗ lực của mình. Cám ơn các bạn“.



Trước tâm thư của Chen, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng khi anh chàng liên tục xin lỗi và trách cứ, ảnh hưởng không tốt đến Trước tâm thư của Chen, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng khi anh chàng liên tục xin lỗi và trách cứ, ảnh hưởng không tốt đến Sức Khỏe và tinh thần. Một số EXO-L cũng mong bộ phận fan đang cảm thấy bực tức, khó chịu hãy đồng cảm, suy nghĩ và ủng hộ cho quyết định của nam thần tượng.

Chen (EXO) khoe giọng trong MV Shall we

Chi Nguyễn (t/h)