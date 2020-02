Sau Tết, không khí nhiều nơi ở Bắc Bộ ô nhiễm nặng

Theo TTXVN, chuyên gia môi trường khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đóng cửa sổ và dùng khẩu trang chống bụi hay khẩu trang y tế khi ra đường, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Theo các số liệu đo chất lượng không khí từ Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), UBND thành phố Hà Nội, Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air (do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L quản lý), Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), nhiều điểm quan trắc tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận đều mang màu đỏ - màu biểu hiện mức có hại cho sức khỏe và 12 điểm quan trắc chuyển màu tím - mức rất có hại cho Sức Khỏe

Vào thời điểm 9h sáng, tên Hà Nội xuất hiện ở top 1 trong danh sách "10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới" do Airvisual quan trắc. Tại thời điểm này, chỉ số AQI tại khu vực Tây Hồ tăng lên tới 269, nhiều điểm đo khác cũng lên tới ngưỡng cảnh báo "màu tím" như khu vực quận Long Biên với AQI cao 217; Tô Ngọc Vân 255; Khu công nghiệp Nội Bài ở Sóc Sơn 208... Một số nơi khác cũng có chất lượng không khí ở ngưỡng "rất xấu" như Ô Chợ Dừa 204; Thượng Đình 222; Thị xã Sơn Tây 214; Trần Quang Khải 201; Hạ Đình 227; Bà Triệu 201...

Theo đó, khi chất lượng không khí ô nhiễm ở mức đỏ, những người bình thường bắt đầu bị ảnh hưởng tới sức khỏe, trong khi đó nhóm người nhạy cảm có thể đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Một số các tỉnh lân cận Hà Nội như tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương,... cũng có chất lượng không khí ở mức đỏ, chỉ số AQI cao nhất là 200. Thập chí có tới 12 điểm chỉ số quan trắc ở mức tím, bao gồm 4 điểm ở Hà Nội, 4 điểm ở Ninh Bình, 1 điểm ở Hưng Yên, 1 điểm ở Hà Nam và 2 điểm ở Nam Định.

Theo ghi nhận của Tổng cục Môi trường, miền Bắc đang trong mùa đông, chất lượng không khí bị ô nhiễm, trong đó có bụi mịn PM2.5 thường cao nhất trong năm. Trong thời gian này, người dân nên chú ý cập nhận tin tức về chất lượng không khí, đeo khẩu trang khi ra đường và thực hiện theo các khuyến cáo của chuyên gia môi trường.

Chi Nguyễn (t/h)