Sau Tiến Linh, Hà Đức Chinh được lọt vào danh sách tiền đạo Việt Nam đáng xem ở giải U23 Châu Á

Theo thông tin mới nhất, tác giả Gabriel Tan của FOX Sports Asia liệt kê tiền đạo Hà Đức Chinh vào danh sách 11 chân sút triển vọng của VCK U23 châu Á 2020 . Trong đó, các chân sút đáng xem nhất tại VCK U23 châu Á 2020 của FOX Sports Asia bao gồm Zhang Yuning (Trung Quốc), Suphanat Mueanta (Thái Lan), Mohamed Al Shamsi (UAE), Daiki Hashioka (Nhật Bản), Abdulrahman Ghareeb (Saudi Arabia). Đức Chinh là chân sút Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này và được tác giả Gabriel Tan xếp thứ 10. Trước đó, anh chàng tiền đạo Tiến Linh cũng là cái tên được trang chủ AFC đánh giá là Ngôi Sao đáng xem nhất của U23 Việt Nam, tại VCK U23 châu Á 2020.

Hà Đức Chinh, từ một cái tên thất bại trong mắt người hâm mộ...

Tiền đạo Hà Đức Chinh trong quá khứ, từng bị chỉ trích rất nhiều sau những cơ hội bị bỏ lỡ trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Lúc đó, trong trận chung kết với đối thủ Malaysia, khi tỉ số trận đấu là 2-0 nghiêng về phía đội khách Việt Nam, tiền đạo mang áo số 13 có cho mình không dưới hai cơ hội để gia tăng cách biệt. Thế nhưng, đáng tiếc là cầu thủ này chẳng thể đưa được bóng vào lưới sau những cơ hội mình có. Kết quả, trận đấu khép lại với tỉ số 2-2 và đó như cơn gió thổi bùng lên cơn giận trong lòng của người hâm mộ, các tài khoản mạng xã hội của tiền đạo sinh năm 1997 phải gánh chịu hàng loạt những lời lẽ không hay từ dư luận.

Hà Đức Chinh từng vướng nhiều chỉ trích

Đồng thời, người ta cũng có ánh nhìn mỉa mai thành tích ghi bàn kém cỏi của tiền đạo này, kể từ thời điểm U23 Việt Nam kết thúc giải đấu tại Trung Quốc hồi đầu năm 2018. Tiếp đến, khi Hà Đức Chinh bước vào mùa giải V.League 2019, nỗi ám ảnh từ mùa giải trước vẫn không ngừng bủa vây chàng tiền đạo sinh năm 1997. Ở mùa giải V.League 2018, Đức Chinh ghi được 9 bàn và có 2 kiến tạo cho đội bóng sông Hàn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều ở mùa giải sau đó. Từ màu áo số 26, chàng tiền đạo thay cho mình chọn cho mình số áo 9 - số áo của một tiền đạo cắm, thì lúc đó số bàn thắng của cầu thủ này cũng thay đổi hệt như cái cách anh đổi số áo vậy. Khoác áo SHN Đà Nẵng, tiền đạo U22 Việt Nam ở mùa giải V.League 2019 chỉ ghi được vỏn vẹn… 2 bàn thắng, con số quá đáng thất vọng.

Bên cạnh đó, lùm xùm giữa Đức Chinh và HLV Lê Huỳnh Đức càng khiến mọi chuyển trở nên khó khăn hơn với tiền đạo này. Tiền đạo quê Phú Thọ vừa mới chập chững những bước đầu trong sự nghiệp bỗng chốc gặp muôn vàn khó khăn và thậm chí nhiều người bi quan còn nghĩ đến viễn cảnh, Đức Chinh sẽ tiếp tục nối gót những tài năng trẻ sớm nở chóng tàn của quá khứ. Thế nhưng, chính những vất vả ấy lại là thứ tôi luyện, rèn cho Đức Chinh bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Chỉ im lặng và im lặng, cầu thủ trẻ này đã bật lên với màn trình diễn ấn tượng ở những giờ khắc quan trọng nói thay mọi lời.





Cú hat-trick giúp U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 30





Trong chiến dịch vòng loại của U23 Châu Á 2020 tổ chức trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào Đức Chinh, bất chấp việc cầu thủ này không có phong độ ổn định. Lần này, không để thầy Park phải thất vọng, tiền đạo của SHB Đà Nẵng khiến tất cả những ai từng chê bai mình, phải hò reo trong sự vui sướng, sau bàn mở tỉ số vào lưới U22 Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Anh ta vô cùng khé léo khi di chuyển chiếc bóng số 18, đón đường chuyền của Đoàn Văn Hậu và dứt điểm một chạm mở tỉ số trận đấu. Đó vừa là đóng góp lớn không chỉ của Đức Chinh mà còn củ cả đội tuyển U22 Việt Nam. Một lần nữa, Đức Chinh không để người thầy của mình phải thất vọng, với màn “lột xác” ngoạn mục để cùng U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games.

Tại SEA Games 30, Đức Chinh là tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam , bên cạnh Nguyễn Tiến Linh. Khỏi phải nói, áp lực đè lên vai các cầu thủ của U22 Việt Nam lớn như thế nào, và tiền đạo mang áo số 9 hiểu rằng, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, mọi chuyện sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Ngay trận mở màn, Đức Chinh có cú hattrick vào lưới U22 Brunei, mang về thắng lợi đậm đà cho đoàn quân của HLV Park.

Tiền đạo Hà Đức Chinh chính là nhân tố quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam tại VCK I23 Châu Á (Ảnh Zing

Trong suốt chiến dịch SEA Games 30, Đức Chinh đã chứng tỏ lí do vì sao mình có một suất chắc chắn trên hàng công của U22 Việt Nam. Tiền đạo này dường như đã tìm lại được cái duyên ghi bàn, độ bén cần thiết của một tiền đạo nhưng quan trọng hơn, số 9 của U22 Việt Nam càng ngày càng chứng tỏ vai trò của mình trong hệ thống chiến thuật của HLV Park. Khả năng băng cắt và di chuyển dựa trên nền tảng thể lực tuyệt vời đã mở ra không chỉ cơ hội ghi bàn cho tiền đạo này mà còn mang về những khoảng trống cho đồng đội chớp thời cơ ghi bàn. Hãy nhìn bàn thắng của Tiến Linh vào lưới U22 Campuchia, bàn thắng cho thấy tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của Đức Chinh với U22 Việt Nam.

Một pha bắt tốc độ rất “nhạy”, vượt qua cầu thủ đối phương và có đường chuyền hoàn hảo cho Tiến Linh đánh đầu ghi bàn. Trận chung kết, trong bàn mở tỉ số của Đoàn Văn Hậu, Đức Chinh cũng xứng đáng nhận những lời khen khi tình huống di chuyển và tì đè của cầu thủ này đã mở ra khoảng trống để hậu vệ số 5 có cú đánh đầu gọn gàng. Nói không ngoa rằng, Đức Chinh đã “tiến hóa” mạnh mẽ để từ chỗ là một trong số những cái tên bị chỉ trích nhiều nhất mỗi lần xuất hiện trong danh sách các cấp độ đội tuyển trở thành quân bài không thể thiếu mỗi khi U22 Việt Nam cần bàn thắng.





Your browser does not support HTML5 video.

Đức Chinh,Bùi Tiến Dũng,Bùi Tiến Dụng,Việt Anh những ngày đầu tại Thái Lan tập 1