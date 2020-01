Sau tiếng nổ lớn mẹ bàng hoàng phát hiện con bị bỏng cồn: Sơ cứu như thế nào để cứu trẻ

Các bác sĩ tiến hành tiêm thuốc giảm đau, làm sạch và băng vết thương, chuyển khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bệnh nhi bị bỏng khoảng 15% nhiều vùng cơ thể



Người nhà kể lại bé M. hay nghịch ngợm tò mò và đặc biệt thích nghịch cồn, nhiều lần đã bị cha mẹ mắng nhưng bé không nghe.



“Đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn như pháo, rồi nghe thấy tiếng con hét lên, tôi chạy ra đã thấy quần áo trên người con đang bốc cháy. Tôi hoảng hốt chạy đi lấy nước dội lên người cháu dập lửa và đưa đi cấp cứu", chị D.T.D., mẹ của M. kể lại.

Tại khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng, bệnh nhi tiếp tục được sử dụng thuốc giảm đau để kiểm soát nguy cơ sốc bỏng. Các bác sĩ bù đủ khối lượng tuần hoàn, cho bé dùng kháng sinh ngăn ngừa bội nhiễm vi khuẩn, đồng thời thay băng chăm sóc vết bỏng hàng ngày.

Cồn nước được sử dụng khá phổ biến trong nấu nướn, đặc biệt là nướng mực. Cồn có đặc tính bén lửa rất nhanh, ngọn lửa lại có màu trắng nên khi đổ thêm cồn cần hết sức thận trọng.

Ảnh minh họa

Khuyến cáo khi nướng mực, cá chỉ sử dụng một lượng cồn nhất định. Không thêm cồn khi vẫn còn lửa cháy. Chai cồn cần được đậy nắp thật chặt và để cách xa nơi có ngọn lửa. Chỉ thêm cồn khi chắc chắn lửa đã tắt hẳn.

Từ trường hợp này, các bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu khi bị bỏng cồn để đảm bảo an toàn và tính mạng cho nạn nhân.



Trước hết, cần loại trừ nguồn gây bỏng cho nạn nhân bằng cách dùng nước để dập lửa, nạn nhân cũng nhanh trí cởi bỏ quần áo bên ngoài, giày dép bị bắt cháy. Nếu ở gần nguồn nước có thể nhảy xuống ao hồ hoặc nhảy vào vũng nước để dập lửa nhanh nhất có thể.



Khi đã dập được lửa, nhanh chóng xả dưới vòi nước mát vùng bỏng trong vòng 30 phút ngay sau khi bị bỏng. Nếu chỉ xả trong thời gian ngắn là không đủ để xoa dịu vết bỏng.



Dùng băng gạc quấn vùng bỏng và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất. Xoa dị vết bỏng càng nhanh càng sớm sẽ giúp giảm mức độ tổn thương và di chứng sau bỏng.



Tuyệt đối bôi bất cứ dầu, mỡ, kem đánh răng, rượu, muối, bùn… hay bất cứ thứ gì lên vết bỏng để tránh làm nhiễm khuẩn vết thương, khó khăn trong việc điều trị.



Các bác sĩ cũng khuyến cáo trẻ em thường hiếu động, phụ huynh cần chú ý đến hoạt động vui chơi của con, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, đặc biệt là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Cách sơ cứu khi bị bỏng. Video: Youku/Vietnamnet