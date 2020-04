Sau tin đồn đám cưới bất ngờ, So Ji Sub viết tâm thư gửi người hâm mộ

Sáng 7/4, người hâm mộ màn ảnh nhỏ Hàn Quốc không khỏi ngạc nhiên và vui mừng trước thông tin diễn viên So Ji Sub kết hôn cùng bạn gái kém 17 tuổi Jo Eun Jung. Dù ngạc nhiên nhưng phần đông công chúng đều vui mừng chúc phúc cho đám cưới cặp đôi trai tài gái sắc này.

Đáng chú ý, sau khi công ty quản lý 51K xác nhận thông tin, đích thân So Ji Sub đã viết tâm thư trải lòng về đám cưới gửi người hâm mộ. Anh bày tỏ sự lo lắng rằng người hâm mộ có thể sẽ bất ngờ trước tin tức có phần đột ngột này. So Ji Sub viết:

"Gửi người hâm mộ của tôi, tôi là So Ji Sub.

Ngày hôm nay, tôi vừa bắt đầu cuộc sống mới với nửa kia của mình.

Hôm này ngày 7/4/2020 tôi và nửa kia của mình chính thức kết hôn. Và tôi muốn thông báo điều đó với mọi người như một diễn viên và một người có trách nhiệm.

Tôi sợ rằng mọi người có thể rất ngạc nhiên trước tin tức này.

Tuy nhiên, đây là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mà tôi đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra. Tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ và ủng hộ tôi nhiều như các bạn đã tin tưởng tôi trong một thời gian dài.

Tôi thận trọng vì nghĩ đây không phải là thời điểm hoàn hảo để tuyên bố về cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng tôi sẽ luôn sống biết ơn và sẽ cố gắng hết sức để trở thành một diễn viên giỏi hơn.

Cảm ơn các bạn".

Hành động của nam diễn viên khiến công chúng khá hài lòng và khen ngợi So Ji Sub quá chu đáo. Được biết, vào tháng 5/2019, sau khi thông tin cả hai hẹn hò nổ ra, So Ji Sub cũng đã viết tâm thư gửi người hâm mộ để xác nhận thông tin, đồng thời mong muốn nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Phía công ty quản lý của nam diễn viên cũng cho biết cả hai không tổ chức một đám cưới quá long trọng mà chỉ là một đám cưới nhỏ với gia đình và bạn bè thân thiết, tạm thời hoãn tuần trăng mật do lo ngại COVID-19 . Đồng thời, cặp đôi cũng quyên góp 50 triệu won (khoảng 1 tỷ VNĐ) cho quỹ hỗ trợ giáo dục Trẻ em , dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn thiết bị công nghệ thông minh trong học tập.

So Ji Sub và Jo Eun Jung gặp gỡ lần đầu qua chương trình Night of Real Entertainment đài SBS vào tháng 3/2019, khi So Ji Sub và Son Ye Jin tham gia với tư cách là khách mời quảng bá bộ phim 'Be With You'. Lúc đó Jo Eun Jung là người dẫn chương trình và phỏng vấn hai diễn viên. Tại đây, cặp đôi đã nhận thấy mình có nhiều điểm tương đồng và bắt đầu bí mật hẹn hò. Đến tháng 5/2019, thông tin cặp đôi kém 17 tuổi hẹn hò được lan truyền khắp các trang báo. Dispatch, trang báo chuyên 'săn' tin tức tình cảm của người nổi tiếng đã tung loạt ảnh So Ji Sub và Jo Eun Jung hẹn hò.



Chi Nguyễn (t/h)