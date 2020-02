Sau tin đồn ngoại tình với Cáp Ni Khắc Tư, `giáo chủ` Huỳnh Hiểu Minh trực tiếp lên tiếng

Nam diễn viên viết: "Từ cuối năm 2019 đến nay, tôi luôn ở đoàn quay phim tại Thành Đô, đồng thời sau khi dịch bệnh xảy ra đã nghe theo sự sắp xếp của đoàn phim tự mình chủ động cách ly trong khách sạn. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn chú ý sự tiến triển của dịch bệnh, hy vọng có thể ủng hộ hết sức mình với những người bị bệnh cũng như nhân viên công tác tuyến một, nhưng vạn lần không ngờ đến vì chuyện này đã chiếm dụng trên các bảng tin, tôi cảm thấy rất bất lực cũng rất xin lỗi. Hy vọng, dân mạng không nên tin những tin đồn cũng như lan truyền chúng, chú ý tình hình dịch bệnh nhiều hơn. Hy vọng chúng ta sớm ngày vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Thậm chí, còn có thông tin mỹ nữ Tân Cương phải nhập viện vì lý do khó hiểu càng khiến nhiều người nghi ngờ. Nhiều người còn truyền tay một số hình ảnh và nói rằng đó là ảnh cắt từ clip nóng của Cáp Ni Khắc Tư và Huỳnh Hiểu Minh.Thông tin trên nổ ra vào đúng thời điểm Huỳnh Hiểu Minh và Angela bị đồn là gặp trục trặc hôn nhân, thậm chí sắp ly hôn

Tuy nhiên, sau khi tin đồn trở nên mất kiểm soát, bà xã Angela Baby của Huỳnh Hiểu Minh đã ngầm lên tiếng phủ nhận. Công ty quản lý của Cáp Ni Khắc Tư vốn do Trần Hách và Angela Baby góp vốn đầu tư, đã chính thức đưa ra thông cáo báo chí phủ nhận mọi tin đồn. Sau đó, bản thân Cáp Ni Khắc Tư cũng lên tiếng thanh minh khi cho biết, lý do cô tới bệnh viện là để thăm bà lần cuối trước khi qua đời, chứ không những gì cư dân mạng đồn thổi.