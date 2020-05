Sau vụ 2 nam sinh tử vong, Trung Quốc khuyến cáo không cho trẻ đeo khẩu trang N95 tới trường

Sau khi cơ bản khống chế dịch COVID-19, Trung Quốc từng bước nới lỏng các hoạt động, trong đó có việc cho phép học sinh trở lại trường. Để đảm bảo an toàn cho trẻ ở môi trường học đường, nhiều phụ huynh nước này trang bị cho con các trang bị bảo hộ bao gồm cả khẩu trang chuyên dụng N95.

Những ngày gần đây truyền thông Trung Quốc đưa tin về một nam sinh 15 tuổi đột tử khi đeo khẩu trang N95 trong lúc chạy bộ giờ thể dục tại trường. gia đình từ chối khám nghiệm tử thi nên chưa thể khẳng định chính xác nam sinh này tử vong có liên quan đến khẩu trang N95 hay không nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về việc cho trẻ sử dụng khẩu trang này có an toàn hay không.

Nam sinh đột tử khi đeo khẩu trang trong giờ thể dục (trái)



Sau sự việc trên, Giáo sư Đường Dũng Quân – bác sỹ khoa hô hấp bệnh viện Tương Nhã thuộc Đại học Trung Nam cho biết, với học sinh dưới 18 tuổi, chức năng tim và phổi của các em chưa thực sự hoàn thiện. Do đó đeo khẩu trang chuyên dụng N95 trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến các tổn thương của tim và phổi, đặc biệt là khi tiến hành các hoạt động thể chất tại trường.

Ông Quân, khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên cho các em học sinh đeo khẩu trang chuyên dụng N95 khi vận động mạnh, thay vào đó là dùng khẩu trang y tế 1 lần và thay sau 4 tiếng sử dụng.



Bác sĩ Đường Dũng Quân cũng cho rằng, học sinh không cần đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh, nhằm tránh tình trạng thiếu không khí, dẫn đến hiện tượng chóng mặt, buồn nôn. Thay vào đó, giáo viên nên bố trí cho trẻ hoạt động thể chất ở nơi thoáng đãng, đảm bảo giãn cách.

Khẩu trang chuyên dụng N95 chỉ nên dùng cho nhân viên y tế và người dân để chống bụi mịn

Đồng quan điểm, bác sĩ Hà Hạo, khoa truyền nhiễm, bệnh viện The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of TCM, chao hay, khuyến nghị không nên cho học sinh mang khẩu trang khi tập thể dục, bởi điều này có thể khiến các em thiếu dưỡng khí trong lúc tập luyện cường độ cao.



Bác sĩ Vương Nguyệt Đan, khoa miễn dịch, bệnh viện Peking University School of Basic Medical Sciences, cho biết: "Cho dù là người lớn khi mang khẩu trang N95 cũng không nên kéo dài quá 4 tiếng, nếu không sẽ gây tổn thương chức năng hô hấp của phổi".



Khẩu trang N95 được các cơ quan và tổ chức y tế khuyến nghị dùng cho nhân viên y tế hoặc người dân sinh sống tại những vùng đặc biệt ô nhiễm không khí. Bởi loại khẩu trang chuyên dụng này có khả năng lọc đến 95% các hạt có kích thước siêu nhỏ đến 0.3 micromet. Đây là kích thước tương đương với virus và vi khuẩn hoặc những hạt bụi siêu nhỏ PM2.5. Tuy nhiên cũng vì khả năng lọc cao nên khẩu trang này rất kín, có thể gây khó thở cho người dùng nếu đeo trong thời gian dài.

Hà Ly (t/h)