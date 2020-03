Sau vụ ly hôn 2000 tỷ với Song Joong Ki, Song Hye Kyo lần đầu thổ lộ nỗi cô độc

Tạp chí Vogue Korea vừa chia sẻ một đoạn phỏng vấn ngắn với diễn viên Song Hye Kyo trên trang mạng xã hội . Đây là lần đầu tiên Ngôi Sao Hậu duệ mặt trời tâm sự tâm tư tình cảm sau gần 1 năm kết thúc cuộc hôn nhân tưởng như ngôn tình với Song Joong Ki. Trong đoạn phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết cô thích nhất màn đêm, và luôn cảm thấy tự do khi được ở trong bóng tối.

Nữ diễn viên 39 tuổi tâm sự mình sống thật với bản thân nhất khi: "... được cùng ăn uống và trò chuyện với những người tôi yêu thương. Tôi nghĩ rằng lúc đó, tôi bộc lộ mình một cách tự nhiên nhất". Tạp chí Vougue Korea cũng hỏi: "Điều gì không thay đổi từ trong chị từ khi là còn thiếu nữ tới nay?". Với câu hỏi này. Song Hye Kyo trả lời: "Quan hệ cá nhân. Những người tôi gặp gỡ từ khi còn trẻ tới nay vẫn ở bên cạnh tôi".

Trước đoạn video phỏng vấn này, người hâm mộ bình luận rằng nữ diễn viên vẫn rất đẹp nhưng đậm vẻ cô độc, buồn bã. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc, ủng hộ và đồng cảm với Song Hye Kyo.

Thực chất, trước khi kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2017, nữ diễn viên khá cởi mở, thoải mái khi chia sẻ về đời tư cá nhân. Cô tâm sự: "tôi thích đi du lịch ở nơi vừa có thể bơi lội, vừa có thể thư giãn đọc sách, ngủ trưa rồi tỉnh dậy và uống một ly rượu".

Dù vậy, có vẻ như việc tan vỡ hôn nhân với Joong Ki đã khiến nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời thay đổi ít nhiều. Cô dần trở nên kín tiếng, ít chia sẻ với báo chí hơn. Nữ diễn viên cũng tạm dừng dùng mạng xã hội, dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè. Qua những bức ảnh hiếm hoi cô chụp với bạn bè, nhiều người hâm mộ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Song Hye Kyo thường để mặt mộc, khoe nhan sắc tươi tắn khi đi chơi với bạn.

Sau khi ly hôn , có vẻ như nữ diễn viên chưa sẵn sàng với mối quan hệ mới hay quay lại đóng phim. Cô bị vướng vào nhiều tin đồn như "bắt cá hai tay" với Hyun Bin và Bi Rain, ngoại tình,... khiến tâm trạng của nữ diễn viên khá ảnh hưởng. Trong nhiều bức ảnh họa báo hay được cánh báo chí chụp vội, không khó để thấy khuôn mặt nữ diễn viên luôn có một nỗi buồn man mác, không còn tươi cười rạng rỡ như xưa. Được biết, Song Hye Kyo từ chối các dự án phim mới, tạm gác lại sự nghiệp, tuyên bố sẽ nghỉ ngơi hết năm nay và sang Mỹ học về nghệ thuật.

Chi Nguyễn (t/h)