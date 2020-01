Sau vụ phát hiện 48 tấn hóa chất tẩy rửa làm nước mắm, chọn mua mắm Tết sao cho an toàn?

Mới đây, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT chính thức cung cấp danh tính các công ty dùng 48 hóa chất tẩy rửa bồn vệ sinh làm nước mắm khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang. Vậy, mua nước mắm ăn Tết sao cho an toàn?

Kinh hoàng công ty dùng hóa chất tẩy rửa bồn vệ sinh làm nước mắm





Ngày 10/1, tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Thanh tra Bộ NN&PTNT và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường khẳng định, trong năm 2019 đã phát hiện một số vi phạm tại những công ty sản xuất nước mắm và nước mắm bán thành phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang, Vĩnh Long và TP.HCM. Cụ thể, các công ty đã vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm khi sử dụng dịch bột ngọt, nước dịch tôm, cá và soda công nghiệp (Na2CO3) để sản xuất và chế biến nước mắm. Trong đó, có nước mắm được sản xuất bằng dịch bột ngọt của Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam, theo Kinh tế Môi trường.



Đến chiều ngày 13/1, ông Nguyễn Văn Tiến - Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT trả lời báo Dân Việt cho biết: Có thêm 3 công ty cũng vi phạm việc sản xuất, kinh doanh và chế biến nước mắm gồm Công ty TNHH MTV Điều Hương; Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp; Công ty TNHH thực phẩm Tấn Phát.



Được biết, nguyên liệu soda công nghiệp được các công ty trên dùng để sản xuất nước mắm vốn là nguyên liệu chuyên dùng cho sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh. Chia sẻ trên Zing.vn, PGS.TS Trần Hồng Côn - Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên (Hà Nội) cho biết, việc sử dụng soda khi sản xuất nước mắm là được phép. Tuy nhiên, nó là loại soda thực phẩm, tinh khiết và không có hại cho người tiêu dùng.



"Soda công nghiệp còn có tên gọi Soda Ash Light - Na2CO3, không có trong danh mục phụ gia thực phẩm. Sử dụng hóa chất này để trung hòa axit trong nước mắm là trái phép. Chúng chứa rất nhiều tạp chất, không tinh khiết, gây nhiều rủi ro về Sức Khỏe không thể lường trước".

Bên cạnh đó, soda công nghiệp còn có thêm tạp chất amoni, nếu hàm lượng tạp chất này vượt quá tiêu chuẩn cho phép có thể chuyển hóa thành các chất gây nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư.

Chọn mua nước mắm sao cho an toàn?



Nước mắm vốn là đồ ăn không thể thiếu trong mâm cơm gia đình Việt. Do đó, sau khi vụ việc trên nổ ra, nhiều người hoang mang khi không biết phải chọn mắm sao cho an toàn để bảo vệ sức khỏe cả nhà. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi mua nước mắm:

Xem xét kỹ thành phần trên nhãn trước: Thông qua thông tin trên nhãn bạn có thể biết được đây là nước mắm truyền thống nguyên chất hay nước mắm công nghiệp. Một số nhà sản xuất cố tính ghi thông tin độ đạm ở hóc khuất hoặc chữ nhỏ khó nhìn, do đó cần quan sát thật kỹ. Từ đó, các bà nội trợ có thể quyết định loại nước mắm mình cần mua là gì.



Chú ý màu sắc nước mắm: Đối với loại nước mắm ngon và an toàn, màu sắc thường là vàng đến nâu đỏ, vàng rơm hay cánh gián trong suốt, không bị vẩn đục. Tuyệt đối không mua nước mắm màu xanh xám thì có thể đã bị biến chất. Ngoài ra, khi mua nước mắm nên cầm chai ra đối diện nguồn sáng rồi lắc thật mạnh, dốc ngược. Nếu nước mắm không bị kết tủa dưới đáy chai thì chọn mua, và ngược lại.

Mùi vị nước mắm: Ngửi nước mắm có mùi mặn ngọt hài hòa, bùi bùi và thơm nhẹ thì là nước mắm ngon. Những nước mắm dùng chất phụ gia không đảm bảo hoặc lượng đạm thấp sẽ có vị mặt chát lưu lại đầu lưỡi.

Chú ý ngày sản xuất và hạn sử dụng: Những loại nước mắm ngon và uy tín thì ngày sản xuất và hạn sử dụng sẽ được dập nổi ở phần thân chai. Nếu thấy thông tin này chỉ được in qua loa rồi dán lên thì rất có thể đây là nước mắm giả, không nên mua.





So sánh hàm lượng đạm trên bao bì: Chất lượng nước mắm phần lớn được quyết định theo độ đám. Căn cứ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003) bao gồm 4 loại: độ đạm lớn hơn 30 độ là loại đặc biệt, độ đạm lớn hơn 25 độ là loại thượng hạng, độ đạm lớn hơn 15 độ là loại hạng 1, độ đạm lớn hơn 10 độ là loại hạng 2.



Phù phép chất tẩy rửa bồn cầu thành nước mắm. Nguồn: VTC 1.

Thùy Nguyễn (t/h)