Say nắng mẹ Việt đơn thân, người đàn ông Úc cứ 6 tuần lại ngồi 20 giờ bay sang 'trồng cây si'

Đến nay, đã 4 năm có lẻ chị Luyến Morrison sống hạnh phúc cùng người chồng thứ 2 trên xứ sở chuột túi. Darren Morrison đã đến với chị một cách đặc biệt, nguyện lòng bù đắp yêu thương cho con tim từng tan vỡ của chị. Cặp đôi đang cùng nhau vun vén xây đắp cho ngôi nhà thêm trọn vẹn, với những đứa con ngoan.





"Say nắng" mẹ Việt đơn thân





Chị Luyến (38 tuổi, Thái Bình) và anh Darren (50 tuổi, Úc) đều là những người đã từng bước qua chuyến đò lỡ dỡ và là những ông bố, bà mẹ đơn thân bận rộn với công việc, ít giao lưu bạn bè, đặc biệt khá nhút nhát trong quan hệ nam nữ. Thế mà trời khéo se duyên, hai con người , ở hai đát nước khác nhaui bỗng nhiên gắn kết nhau nhờ mạng xã hội.Ban đầu, chỉ là những lời chào hỏi vu vơ, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối trên mạng xã hội . Dần dà, cả hai đem lòng cảm mến, xem nhau như những người bạn thực sự. Anh chị cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, sở thích và con cái.

Cả hai đều trải qua nhiều đổ vỡ (Ảnh: Eva)

Sau hơn 2 tháng trò chuyện trên mạng, anh Darren ngỏ ý muốn đến thăm chị Luyến một lần. Anh thỏ thẻ: “Anh đã đi du lịch xuyên Việt 1 tháng năm trước nên không có ý định đi du lịch Việt Nam nữa nhưng anh muốn được đến Việt Nam để thăm em một lần”.



Tuy nhiên, chị Luyến lại thẳng thừng từ chối lời đề nghi này vì nghĩ rằng, anh không nên lãng phí thời gian và tiền bạc để đến thăm một người bạn mới quen. Không vội nản lòng, anh Darren vẫn quyết tâm sẽ chờ đến khi nào chị đổi ý. Cứ thế, ngày nào bắt đầu cuộc trò chuyện, anh đều hỏi một câu “Em đã thay đổi suy nghĩ chưa, có thể để anh đến thăm em không?” khiến chị “áp lực”. Vì e ngại, vì chưa trút bỏ được lớp gai xù xì bên ngoài vì chuyện trong quá khứ nên chị Luyến nhiều lần định chấm dứt cuộc trò chuyện với anh, hay tìm cớ rằng công việc mình rất bận rộn và không còn thời gian, nhưng mỗi lần như vậy chẳng hiểu sao chị lại cảm thấy rất buồn.



Khi con tim đã thực sự có những rung cảm, chị Luyến quyết định mở lòng để tìm hiểu anh Darren một cách nghiêm túc. Để thử lòng anh, trong nhiều lần trò chuyện chị đã khéo léo “cài đặt” những tình huống đặc biệt, xem thử phản ứng của Darren, và chị nhận ra rằng anh là người đàn ông chị có thể tin tưởng nên đã đồng ý để anh đến thăm mình.



Vào tháng 3/2014, anh Darren bay chuyến bay đầu tiên đến Việt Nam thăm chị và đó cũng là lần đầu tiên anh chị gặp nhau sau bao lâu trò chuyện qua mạng. Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, chị Luyến cưởi rạng rỡ: “Ấn tượng của mình lần đầu tiên nhìn anh là anh quá cao còn anh nghĩ mình quá trẻ so với anh ấy”.Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh Darren đã bị trúng tiếng sét ái tình với người phụ nữ đặc biệt này. Đến ngày thứ 2, anh đã mạnh dạn thổ lộ lời yêu của mình dành cho chị Luyến,sau 3 tháng quen nhau qua mạng. Trải qua chừng ấy thời gian, chị Luyến phần nào cảm nhận rõ về con người anh và tin tưởng tình cảm của anh dành cho mình. Vì vậy, không có lý do gì để chị từ chối một người đàn ông tốt như Darren.



Từ khi nhận lời yêu anh, chị càng cảm nhận được tình cảm mà Darren dành cho mình nhiều hơn mỗi ngày. Không chỉ là dành thời gian để trò chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ, mà anh Darren cứ 6 tuần, lại cố gắng bay sang Việt Nam để thăm chị một lần. Bất chấp công việc bận rộn, dẫu nhà anh ở Tasmania, Úc đến Đà Nẵng, Việt Nam phải di chuyển ít nhất 3 chuyến bay với tổng cộng khoảng 20 giờ (bao gồm thời gian chờ đợi, nối chuyến…) nhưng dường như điều đó không làm khó anh. Darren luôn dành ra 2 ngày nghỉ cuối tuần để được đến bên chị, điều đó đã đủ khiến chị Luyến cảm động.





Về chung một nhà và cùng san sẻ yêu thương





Đến tháng 9/2014, sau nhiều lần anh mời chị sang Úc chơi, chị Luyến cũng đã sắp xếp được thời gian một tuần để gặp gia đình anh. Thật vui khi ngay lần gặp đầu tiên, mẹ của Darren đã bày tỏ sự thương mến chị, và ngược lại chị cũng vậy. Tiếp đón bạn gái của con trai, mẹ anh rất tâm lý, biết chị Luyến thích hoa, bà đã đưa cho anh Darren một vài địa chỉ để dẫn chị qua thăm và còn cùng chị đi ăn, đi lòng vòng tham quan,… khi chuẩn bị về nước. Những tình cảm ấy của bà dành cho chị đã khiến chị có cảm giác gần gũi, thân thiện hiếm có. Và sau lần ra mắt thuận lợi, anh Darren đã nhanh chóng lên kế hoạch cầu hôn chị vào đúng ngày sinh nhật chị.



Ở tuổi 45, lời cầu hôn của anh Darren không lãng mạn như các chàng trai khác nhưng vẫn đủ để trái tim chị cảm thấy thổn thức, với những lời nói chân thành. Lần đó, nhân dịp sinh nhật chị, anh lặng lẽ book vé máy bay về bên chị, gây nên sự bất ngờ . Nắm chặt tay chị Luyến, Darren hỏi: “Em có nghĩ là mình nên kết hôn không?” Lúc này, chị Luyến cảm giác lâng lang xúc động, chị biết và hoàn toàn tin tưởng anh là người chồng tốt, người cha tuyệt vời của con trai nên đã mỉm cười và gật đầu đồng ý.

Đám cưới của họ diễn ra dưới sự chúc phúc của bạn bè, người thân (Ảnh: Eva)

“Một lý do nữa mình đồng ý là vì tiếc tiền anh ấy phải chi trả cho những chuyến bay đến thăm mình chỉ trong vài ngày”, chị Luyến bật mí. Một năm sau, chị và anh đính hôn cũng như lên kế hoạch cho một đám cưới giản dị diễn ra ở Úc và Việt Nam. Hôn lễ của cặp đôi đã khiến nhiều khách mời rơi nước mắt chúc mừng hạnh phúc.



Chị Luyến cho biết, đám cưới truyền thống ở Úc khác xa so với ở Việt Nam. Tức là, bố mẹ cô dâu sẽ chi trả toàn bộ cho bữa tiệc, còn bố mẹ chú rể sẽ chi trả cho đồ uống. Các khách mời đến dự sẽ không mang theo tiền mừng như ở Việt Nam mà chỉ tặng cô dâu chú rể những tấm thiệp chúc mừng cho đôi uyên ương. Và, theo đó, trước khi kết hôn, chú rể và cô dâu sẽ tránh gặp mặt, cho đến khi lễ cưới diễn ra. Cả hai sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay tuổi độc thân cùng những người bạn của mình.

“Hôm đó, chồng mình có bữa tiệc nhỏ với em trai và những người bạn của anh ấy còn mình được mẹ chồng, chị chồng và em dâu chăm sóc quan tâm.

Darren rất yêu thương con riêng của chị Luyến (Ảnh: Eva)





Darren khá bất ngờ trước việc chụp ảnh cưới trước khi kết hôn ở Việt Nam vì ở Úc áo cưới là do cô dâu chọn và phải hoàn toàn bí mật trước chú rể. Chú rể chỉ biết cô dâu của mình sẽ mặc gì vào ngày tổ chức đám cưới mà thôi”, chị chia sẻ.



Quan điểm của cả hai đều không có ý định sinh thêm một người con nào nữa, vì anh và chị đều đã có con riêng. Chị Luyến có một bé trai và anh Darren cũng có 2 trai, một gái nên quyết định dành hết tình yêu thương để vun vén cho ngôi nhà hạnh phúc cho các con.



Cứ vào thứ 5 hằng tuần, anh Darren đảm nhận nhiệm vụ chở các con đi bơi, đến thứ 7 lại đi chơi Cứ vào thứ 5 hằng tuần, anh Darren đảm nhận nhiệm vụ chở các con đi bơi, đến thứ 7 lại đi chơi thể thao , thay chị Luyến. Đặc biệt, khoảng cách, ranh giới giữa con anh con tôi của cả hai không hề xảy ra. Anh Darren vốn là người chu đáo, tỉ mỉ nên luôn bé Bin (con trai riêng của chị), để bé không cảm thấy xa lạ mà luôn cảm nhận sự ấm áp của người cha.



Đồng thời, chị Luyến cũng cho biết: “Anh ấy luôn khuyến khích mình đi ra ngoài, kết giao với bạn bè, anh ấy có thể ở nhà trông con cho mình đi chơi, đi xem phim với bạn. Anh ấy cũng luôn nói rằng mình nên dẫn Bin về Việt Nam thường xuyên hơn (1-2 lần/năm) dù có thể anh bận không về cùng được. Anh thấy rằng điều đó tốt cho Bin vì con sẽ nói Tiếng Việt tốt hơn và gần gũi với anh chị em họ ở Việt Nam hơn. Mỗi lần như vậy anh thậm chí tính cả việc về trong khoảng thời gian nào thì tốt hơn cho Bin vì sợ con không chịu được nóng. Anh ấy đi làm về mệt nhưng vẫn dành thời gian chơi với con, chơi cờ, đọc sách, hoặc xem phim với con, giúp mình dọn nhà, nấu bữa tối mỗi khi bận hoặc mệt”.



Không những vậy, mẹ chồng chị cũng rất tuyệt, dù đã ngoài 80 tuổi nhưng bà luôn luôn giúp chị đón bé Bin từ trường về nhà, giúp chị chơi và đọc sách với Bin. Đặc biệt hơn, mỗi khi chị Luyến bận rộn vì công việc, bà còn đảm đương giúp chị dọn nhà. Tình cảm chị Luyến dành cho mẹ chồng cũng vì thế mà nhiều hơn, với chị bà như một người bạn luôn thấu hiểu, quan tâm và chia sẻ.



Thực sự thì khi trong nhà nhiều trẻ con, việc phân xử giữa chúng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chị Luyến dùng cách lắng nghe tâm tư của các con để trở nên gần gũi hơn với chúng. “Mình không bao giờ dùng quyền làm người lớn để ép buộc chúng bất cứ điều gì, bên cạnh đó khi chồng mình và các con có tranh luận mình luôn đứng về phía chúng để bảo vệ chúng từ đó mình được các con yêu quý như một người bạn.



Với Bin, mình thường tâm sự với về tính cách của các anh chị để con hiểu và yêu thương anh chị sau đó tự động nhường anh chị … một thời gian sau hai đứa lớn cảm thấy rằng chúng không hề mất đi sự quan tâm của ai mà ngược lại lại được quan tâm nhiều hơn nên càng ngày càng yêu thương em nhiều hơn. Đến thời điểm hiện tại, hai bé lớn yêu thương và chăm sóc em như em ruột của mình khiến con trai mình rất hạnh phúc”. Đó chính là bí quyết của chị Luyến.



Giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất với chị là đã đem đến cho con trai một gia đình đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, giúp con nhận được tình yêu thương thực sự từ bố, mẹ, anh chị và mọi người. Hơn thế nữa, bên chị là người bạn đời tri âm, tri kỉ luôn nắm chặt tay chị trên mỗi chặng hành trình.





