Đình chỉ công tác Phó chủ tịch HĐND không đeo khẩu trang, chống đối đo thân nhiệt tại Bình Phước

Chiều 12/4, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lưu Văn Thanh để làm rõ về sự việc không đeo khẩu trang, chống đối, không đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Ông Lợi nhận định hành động của ông Lưu Văn Thanh là quá sai. "Là cán bộ, đáng lẽ anh Thanh phải gương mẫu, thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng lại có cử chỉ, lời nói như vậy", ông Lợi nói.



Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cũng cho biết, quan điểm của Tỉnh ủy là làm nghiêm, không bao che. Quyết định đình chỉ công tác đối với ông Thanh đã được Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước xem xét vào ngày 10/4 (thứ sáu) và dự kiến ngày 13/4 (thứ hai), cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước sẽ công bố chính thức.

Ông Thanh chỉ tay và lớn tiếng với cán bộ ở chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ video

Trước đó, sáng 12/4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh ông Lưu Văn Thanh, không đeo khẩu trang có thái độ chống đối, không chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở thị xã Bình Long (Bình Phước), ngay khu vực ranh giới huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long.

Đoạn clip dài gần 5 phút, được ghi lại vào thời điểm hơn 7h sáng 3/4. Theo những gì clip ghi lại được, ông Thanh không chỉ có thái độ thiếu hợp tác mà còn lớn tiếng quát tháo, văng tục, đập bàn khi cán bộ chốt kiểm tra dịch yêu cầu người này xuống xe, đo thân nhiệt.

Quá tức giận, ông Thanh yêu cầu các cán bộ tại chốt phải có quyết định lập chốt để kiểm tra thân nhiệt của UBND thị xã Bình Long. Trong khi cán bộ tại chốt kiểm dịch nói: "chú đeo khẩu trang để làm việc", thì ông Thanh nói: “Không cần khẩu trang, tôi không có, xuống cơ quan nó phát”.



Đi cùng ông Thanh có một người phụ nữ, người này cố gắng ngăn cản nhưng vị cán bộ trên vẫn hung hăng.

Ông Thanh cũng không đeo khẩu trang

Dù cán bộ tại chốt kiểm dịch ra sức giải thích rằng việc đo thân nhiệt là để đảm bảo chung cho toàn xã hội nhưng ông Thanh vẫn cự cãi, đề nghị cán bộ chốt kiểm dịch phải chặn tất cả các xe lại để đo thân nhiệt.



Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, ông Thanh phân trần: "Tôi thấy xe tôi bị dừng lại nhưng các xe khác thì được đi nên bức xúc. Nếu kiểm dịch thì phải kiểm tra hết, làm như vậy là không hiệu quả...

Lúc đầu cán bộ CSGT cho đi rồi nhưng một cán bộ bộ đội lại tiếp tục tới gõ cửa yêu cầu xuống xe để đo thân nhiệt với lời lẽ như ra lệnh nên tôi bức xúc".



Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khẳng định việc phòng, chống dịch không ngoại trừ bất kỳ ai, đặc biệt với cán bộ càng phải nghiêm chỉnh chấp hành; hành vi chống đối của ông Thanh là không đúng.

Hà Ly (t/h)