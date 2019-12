Sẽ xử lý trường hợp lợi dụng găm hàng, đẩy giá thịt lợn lên cao

Chiều nay (24/11), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ. Bộ Công Thương Hà Nội có thông tin về công tác cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thịt trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Theo bà Trần Thị Phương Lan – Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, nhu cầu thịt lợn trên địa bàn Thủ đô 2 tháng Tết là khoảng 44.600 tấn hơi. Do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi nên từ đầu năm 2019 đến giờ nguồn cung thịt lợn tại Thủ đô và các tỉnh trong cả nước giảm.

Theo số liệu từ Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng đàn lợn đã giảm 42% so với cùng kỳ năm trước nhưng sản lượng lợn hơi giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nói về nguồn cung thịt lợn nhập khẩu, theo báo cáo từ Bộ Công Thương , tháng 10/2019, cả nước nhập khẩu thịt lợn đạt 96.000 tấn, tăng 101,7% so với cùng kỳ năm 2018. Thịt lợn nhập khẩu nhiều nhất từ Ba Lan, Đức, Hoa Kỳ, Hà Lan…

Riêng tại Hà Nội, tháng 11/2019, nhập khẩu thịt lợn qua Hải quan Hà Nội đật 64,44kg; nửa đầu tháng 12/2019 không có thịt lợn nhập khẩu qua hải quan Hà Nội. Lượng thịt lợn nhập khẩu tại Hà Nội rất nhỏ, chủ yếu là hàng mẫu đi theo đường hàng không. Các doanh nghiệp thịt lợn thường đi container theo đường biển vào các cảng Hải Phòng, Quảng Ninh.

Nhu cầu thịt lợn tại Thủ đô tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2020

Về tình hình tiêu thụ lợn trên địa bàn, theo bà Lan, tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn TP như Vinmart, Intermex, Hapro… và tại một siêu thị lớn trên địa bàn đầu tháng 12/2019 tiêu thụ chậm, lượng tiêu thụ giảm từ 5 đến 20% so với tháng 11/2019.

Theo khảo sát trên thị trường, giá thịt lợn hơi có thể tăng mạnh vào dịp Tết nguyên đán. Để tránh hiệu ứng tăng giá đồng loạt, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, xử lý trường hợp lợi dụng, găm hàng, đẩy giá thịt lợn lên cao bất hợp pháp gây mất cân đối trên thị trường; Sở Tài chính Hà Nội tổ chức việc kiểm tra chấp hành quy định về giá bán hàng thịt lợn trên địa bàn để tránh trường hợp giá mặt hàng thịt lợn tăng bất hợp lý gây mất cân bằng cung cầu.

Liên quan đến giá thịt lợn trong dịp Tết nguyên Đán 2020, ngày 17/12, Bộ Công Thương đã đưa ra thông tin về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn giá cuối năm 2019.

Cụ thể, từ tháng 6, giá mặt hàng thịt lợn có xu hướng tăng dần, mạnh nhất từ cuối tháng 10 cho đến nay (tăng 60 – 80% so với tháng 9 và tăng 60 – 95% so với đầu năm 2019). Giá các sản phẩm thịt lợn đang ở mức cao khoảng 80.000 – 90.000/kg; giá thịt lợn thành phẩm ở mức 160.000 – 180.000đ/kg, tăng 15.000 – 20.000đ/kg so với tuần đầu tháng 12 năm 2019).

