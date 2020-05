Sếp tông chết người, chỉ đạo lái xe đi nhận tội thay có thể đối diện với mức án từ 3 – 10 năm tù

Liên quan đến vụ sếp tông chết người rồi chỉ đạo lái xe đi nhận tội thay, mới đây, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã tống đạt quyết định khởi tố , ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với ông Phạm Văn Són (44 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Kỳ Hòa, chủ đầu tư Trung tâm Thương mại thị xã Vĩnh Châu) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phân tích về hành vi và cáo buộc tội trạng của ông Són, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) nói rằng: Sau khi gây ra tai nạn, nếu người cầm lái dừng xe để đưa anh Lý Sà Rích (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đi cấp cứu kịp thời thì có thể nạn nhân sẽ không tử vong.

Việc cố ý không cứu giúp người bị nạn và bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm của ông Són là những tình tiết định khung được quy định tại Điểm c, Khoản 2 của Điều 260 của Bộ luật Hình sự quy định tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, có mức phạt từ 3 - 10 năm tù.

Ông Són là người gây tai nạn khiến anh Rích tử vong

Khoản 1 của Điều này quy định người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một số loại tội phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Còn Khoản 2 của Điều 389 quy định phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Như SKCĐ đã đưa tin trước đó, gia đình đã tổ chức tang lễ xong cho nạn nhân. Người nhà cho biết, sự việc xảy ra chẳng ai mong muốn. Có thể do ông Són hoảng loạn quá nên mới có hành động như thế. Cũng theo người thân, tối 14/5, nhận được tin báo tai nạn, gia đình đã đến hiện trường và phát hiện anh Rích nằm bất động bên lề đường.

Chiếc xe gây tai nạn

Bố nạn nhân Rích cho hay: “Sau khi con tôi mất, bên nhà ông Són cũng tổ chức sang thăm viếng, chia buồn, xin lỗi gia đình và hỗ trợ chi phí đám tang cho con tôi 100 triệu đồng. Khi biết Rích là lao động chính nuôi cha mẹ già, phía ông Són cam kết sẽ cấp dưỡng cho chúng tôi đến suốt đời. Thấy họ cũng thiệt tình, biết chia sẻ nên gia đình tôi cũng bớt giận, không làm khó gì họ cả”.

Theo điều tra ban đầu của Công an, 21h ngày 14/5, anh Lý Sà Rích chạy xe trên tỉnh lộ 935 hướng TP Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu. Khi đi đến địa phận ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, anh Rích dừng xe bên đường thì bị ô tô chạy cùng

Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô bỏ chạy theo hướng về thị xã Vĩnh Châu, bỏ mặc nạn nhân nằm ở đường. Khi phát hiện sự việc, người dân đã trình báo Công an

Cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lần thep dấu vết của chiếc Hyundai Santa Fe BKS 83L-1837 gây tai nạn, phát hiện ông Són giấu trong nhà kho của công ty. Lúc này, tài xế của ông Són khai với cơ quan Công an rằng anh ta lái xe gây tai nạn.

Cảm thấy lời khai có nhiều nghi vấn nên cơ quan điều tra đã tiến hành đấu tranh và phát hiện ông Són là chủ xe. Trước các chứng cứ mà cơ quan Công an đưa ra, chiều 15/5, ông Són đã thừa nhận là người lái xe gây tai nạn chết người, nhưng lại chỉ đạo tài xế nhận tội thay.

