`Siêu đạo chích` vừa ra tù đã thực hiện 5 vụ trộm liên tiếp chỉ trong nửa ngày

Ngày 1/2, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi, trú xã Hiếu Thuận) về hành vi trộm cướp tài sản . Lộc là đối tượng vừa được r tù đã gây ra 5 vụ trộm liên tiếp chỉ trong nửa ngày.

Vừa ra từ, Lộc lại gây ra nhiều vụ trộm.

Theo điều tra, ngày 17/2 vừa qua khi đang chạy xe máy trên tuyến đường xã Hiếu Thuận, Lộc phát hiện anh Lê Văn K. (47 tuổi) đang nằm ngủ ở võng trước nhà. Lợi dụng thời điểm vắng người qua lại, Lộc đã lẻn vào nhà lấy trộm ví tiền. Tuy nhiên, chủ nhà đã choàng tỉnh và phát hiện hành vi của đối tượng, sau đó giữ lại và báo cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Lộc thừa nhận trước đó đã gây ra 4 vụ trộm khác trong buổi chiều cùng ngày. Đối tượng đã lấy đi 5 chiếc điện thoại của người dân các xã Hiếu Phụng và Hiếu Thuận.

Được biết, Nguyễn Văn Lộc từng có tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù, được thả về địa phương vài ngày thì lại gây ra 5 vụ trộm liên tiếp trên.

Trước đó, vào ngày 29/2, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Nguyên (49 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) vì hành vi “Cướp giật tài sản”. Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Hải Châu, thiếu tá Phan Minh Viên cho biết từ cuối năm 2019 trên địa bàn quận thường xảy ra các vụ cướp giật tài sản, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và thường bị lấy mất di động, túi xách.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Nguyên có nhiều hành vi đáng ngờ, nhiều khả năng liên quan đến vụ cướp giật. Nguyên vừa ra tù sau khi thụ án tội “Cướp giật tài sản”, chưa có việc làm nhưng tiêu pha rất thoải mái.

Chiều 28/2, cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyên vừa thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của một phụ nữ tại phường Hòa Cương Nam và đưa về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận hắn đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Chân dung kẻ cầm đầu băng cướp chuyên dàn cảnh tấn công người đi chùa

Chi Nguyễn (t/h)