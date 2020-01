Công ty xác nhận `siêu sao vũ trụ` Heechul và Momo (TWICE) đang hẹn hò

Công ty đại diện của nam ca sĩ Heechul và Momo (TWICE) đã lên tiếng xác nhận cặp đôi đang hẹn hò, chính thức là cặp đôi đầu tiên của showbiz Hàn được khui ra vào năm 2020.

Trước đó, vào ngày 1/1, trang Market News bất ngờ đăng tải tin tức "siêu sao vũ trụ" Kim Heechul và Momo (TWICE) đang hẹn hò từ tháng 8/2019. Theo trang này, dù hai người luôn bận rộn với lịch trình riêng, họ vẫn dành thời gian cho nhau và luôn cổ vũ đối phương. Được biết, vào hồi tháng 8 năm ngoái, trang báo này cũng đã đưa tin cả hai đang trong một mối quan hệ, bắt đầu yêu nhau từ năm 2017 nhưng vào thời điểm đó công ty đại diện của Heechul là SJ Label cũng như JYP Entertainment đã nhanh chóng phủ nhận thông tin trên là vô căn cứ. Khi tin đồn nổ ra, phía công ty của hai nghệ sĩ thông báo cả hai người chỉ là những tiền bối - hậu bối thân thiết, hoàn toàn không có quan hệ tình cảm.

Ảnh chụp chung của cặp đôi trên mạng xã hội

Tuy nhiên, sau 1 ngày xác nhận, vào sáng sớm ngày 2/1, trang báo Soompi đưa tin công ty đại diện của hai nghệ sĩ đình đám đã xác nhận chuyện tình cảm của HeeChul, thành viên nhóm Super Junior và Momo, mỹ nhân xinh đẹp người Nhật thuộc nhóm Twice. Theo đó, công ty chủ quản của mỹ nhân xinh đẹp Momo chia sẻ:"Chúng tôi đã xác nhận với nghệ sĩ, Heechul và Momo chia sẻ họ đã phát triển mối quan hệ từ đàn anh - hậu bối trong nghề thành người yêu cách đây vài tháng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Được biết, Momo và Heechul gặp nhau khi tham gia chung một show truyền hình, và hai người được đồn rằng bắt đầu yêu nhau từ năm 2017. Mỗi khi Momo tham gia chương trình có Heechul dẫn dắt, không ít người tinh ý nhận ra cô luôn được nhận sự quan tâm chú ý đặc biệt từ đàn anh. Thậm chí, cách đây 2 năm, khi Twice tham gia chương trình Idol Room, Momo cũng là đàn em mà Heechul khẳng định mình yêu thích nhất. Tuy nhiên, do tính cách có phần phóng khoáng và luôn thân thiết với nhiều nữ nghệ sĩ, khi đó nhiều người chỉ cho rằng giữa hai thần tượng là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Hiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Heechul cùng Momo đã hẹn hò được 2 năm nhưng phía công ty chỉ thừa nhận cặp đôi mới trong giai đoạn bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò. Được biết, năm ngoái có tin đồn người hâm mộ đã chụp được ảnh nam ca sĩ đứng trước một ga tàu điện ngầm ở Kyoto, quê hương của Momo. Đây cũng là thời điểm nữ ca sĩ đang nghỉ phép, về nhà thăm quê. Thậm chí, một sinh viên part-time tại Kyoto đã nhìn thấy cặp đôi và chụp ảnh lại, đăng trên mạng với dòng chia sẻ:"Heechul và Momo đã đến đây".

"Siêu sao vũ trụ" Heechul, nam thần tượng nhóm nhạc Super Junior đình đám một thời

Kim Heechul sinh năm 1983, ra mắt vào năm 2005 trong nhóm nhạc Super Junior thuộc công ty SM Entertainment. Anh là một người rất hài hước, phóng khoáng nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc. Sau gần 15 năm hoạt động trong ngành giải trí , Heechul cùng nhóm nhạc thần tượng của mình được đánh giá là một trong những "tượng đài" của Kpop

Momo được đánh giá là mỹ nhân vừa đẹp người vừa đẹp nết, xinh đẹp với "body" nóng bỏng và tính cách dễ thương

Momo sinh năm 1996, nhỏ hơn Heechul 13 tuổi, là người Nhật Bản và là thành viên của nhóm nhạc TWICE. Cô được đánh giá là một trong những "cỗ máy nhảy" của thế hệ Kpop mới, nổi tiếng xinh đẹp với thân hình nóng bỏng và rất đông fan. TWICE cũng là một nhóm nhạc nữ hot bậc nhất Kpop hiện nay, gặt hái nhiều thành tựu ở thị trường âm nhạc trong nước và ngoài nước.

Khoảnh khắc Momo (TWICE) đốn tim Heechul. Clip: Weekly Idol

Chi Nguyễn (t/h)