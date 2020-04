 Siêu trăng “màu hồng” sẽ xuất hiện vào ngày 7/4/2020

Theo tin của Newsweek, siêu trăng “màu hồng” sẽ xuất hiện vào ngày 7/4. Đây là lần trăng tròn đầu tiên của mùa Xuân , cũng là lần trăng tròn nhất, sáng nhất trong năm.

Siêu trăng này xuất hiện khi quỹ đạo của mặt trăng có hình elip. Mỗi quỹ đạo mất 27,3 ngày để hoàn thành và bao gồm một perigee, đó là điểm tiếp cận gần nhất và một apogee, điểm xa nhất. Siêu trăng chỉ xảy ra đúng 1 lần trong năm khi trăng trò trùng với thời điểm mặt trăng ở điểm quỹ đạo gần nhất với trái đất, được gọi là perigee.

Gọi là siêu trăng "màu hồng" nhưng ánh sáng của mặt trăng không phải màu hồng

Theo Bảo tang Hoàng gia Greewich, siêu trăng xuất hiện sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn tại điểm xa nhất của nó, apogee. Trên thực tế, chúng chỉ lớn hơn một chút so với trăng tròn thông thường. Vì vậy, sự khác biệt có thể không quá lớn và không đáng chú ý đối với đại đa số các nhà quan sát.

Sales Marques cho biết: “Trăng tròn tại perigee chỉ lớn hơn 7% so với trăng tròn thông thường, do đó, sự khác biệt về kích thước là không thể thấy rõ, tuy nhiên nó có vẻ sáng hơn một chút so với thông thường”.

Siêu trăng của tháng 4 là lần thứ 2 trong số 3 lần siêu trăng xuất hiện vào năm 2020, diễn ra liên tiếp, sau trăng giun vào ngày 20/3 và siêu trăng hoa diễn ra vào ngày 7/5.

Siêu trăng tháng tư được gọi là lớn trong năm là nhờ vào vị trí của nó. Vào tháng 4, mặt trăng cách Trái đất 221.800 dặm (xấp xỉ 357.000km). Thời gian tốt nhất để quan sát siêu mẫu là lúc 10h35’ tối giờ EDT khi nó sẽ đạt đến giai đoạn trăng tròn.

Siêu trăng rạng sáng ngày 10/3 tại Hà Nội

Theo lý giải của các nhà thiên văn học, mặc dù gọi là “siêu trăng” màu hồng, nhưng thực tế ánh trăng không có màu hồng. Nhãn “màu hồng” được chọn, một phần để chỉ một loại hoa dại có nguồn gốc từ Bắc Mỹ tên là 'phlox subulata', có màu hồng rực rỡ và là dấu hiệu phổ biến của mùa Xuân.

Trước đó, rạng sáng ngày 10/3/2020, người dân Việt Nam và trên thế giới cũng được chứng kiến siêu trăng. Theo giới thiên văn học, thủ đô Hà Nội là một trong những điểm ngắm siêu trăng lớn nhất. Siêu trăng đêm đó có kích thước lớn hơn 14% và tỏa sáng hơn 30% so với thông thường.

Đó là lần thứ 2 trong năm 2020 hiện trượng siêu trăng xuất hiện. Các nhà khoa học cho biết, trong năm nay sẽ có 4 lần siêu trăng xuất hiện. Lần xuất hiện vào ngày 10/3 không phải là lần siêu trăng lớn nhất trong năm. Theo dự đoán trước đó, siêu trăng lớn nhất sẽ xảy ra vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/4 như đã nói ở trên.

Tháng 2/2019 Việt Nam và các nước trên thế giới chứng kiến hiện tượng siêu trăng sáng nhất, lớn nhất trong năm

