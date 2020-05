'Siêu trộm' đào tẩu khỏi nhà tạm giữ ở Quảng Trị: Công an viết thư cho gia đình kêu gọi đầu thú

Khi đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh, đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh đã bỏ trốn. Đến ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố đối tượng này.

Tin tức mới nhất ngày 20/5, VTC News dẫn lại thông tin từ Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa có thư gửi đến gia đình ông ông Nguyễn Hồng Lĩnh (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để vận động đình ông này tìm kiếm, động viên con trai là Nguyễn Hồng Hạnh ra cơ quan công an đầu thú.

Được biết, đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) - con trai gia đình ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã có hành vi vi phạm Pháp luật . Cụ thể, đối tượng này bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ vào ngày 13/2 về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Hải còn được đánh giá là một tên trộm liên tỉnh và có nhiều tiền án tiền sự, được xác định là tội phạm nguy hiểm. Sau đó, đối tượng bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh.

Đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh.

Tuy nhiên, sau gần 4 tháng bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ, Nguyễn Hồng Hạnh đã "đào tẩu" khỏi nhà tạm giữ của công an huyện vào rạng sáng ngày 10/5. Khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đã phá cửa thông gió ở phòng tạm giữ và trốn ra ngoài.





Đến 11/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hồng Hạnh.

Trong bức thư kêu gọi gửi cho gia đình Hạnh, Công an huyện Vĩnh Linh yêu cầu mọi người trong nhà tìm kiếm, động viên Hạnh ra đầu thú. Theo đó, tuỳ từng trường hợp mà có thể được xem xét giao gia đình bảo lãnh, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, được giảm án hằng năm hoặc được đặc xã trong dịp lễ, tết...

Bên cạnh đó, nếu đối tượng tiếp tục lẩn trốn và phạm tội, đến khi bị bắt về sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

VTC News dẫn lại một phần thư kêu gọi đầu thú của Công an huyện Vĩnh Linh như sau:"Anh Hạnh không thể trốn lâu dài được mà cần phải trình diện cơ quan công an để làm rõ hành vi vi phạm luật của mình và hưởng lượng khoan hồng của nhà nước. Việc đầu thú của anh là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự..."



