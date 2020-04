Singapore tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19, từ “tiêu chuẩn vàng” đã bị phá vỡ

Ngày 17/4, Singapore thông báo nước này phát hiện thêm 728 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, khiến tổng số ca nhiễm tại quốc đảo Sư tử vượt quá 4.000. Những thành phần lao động nhập cư từ các quốc gia, như Ấn Độ và Bangladesh, hiện là những trường hợp gây nguy cơ.

Theo trang Gulf Today, những ký túc xá, nơi lao động nhập cư có thu nhập thấp thường phải ngủ 20 người trong một phòng, sử dụng chung nhà bếp, phòng tắm và gần như không có bất cứ không gian riêng tư nào, chính là nguyên nhân khiến virus bùng phát mạnh mẽ.



Đây là ổ dịch lớn nhất tại quốc đảo này, với tổng số gần 2.700 ca có liên quan. Các trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng ở quốc gia này chỉ chiếm 48 ca. Như vậy, chỉ trong vòng có 2 ngày số ca nhiễm tại Singapore đã tăng gấp đôi lượng ghi nhận từ hai tuần trước.

Ổ dịch bùng phát từ khu sinh sống của người lao động nhập cư

Ngày 16/4, trong cuộc họ báo, Bộ Y tế Singapore cũng thông báo thêm 5 ổ dịch mới liên quan đến ký túc xá trong khi số bệnh nhân được chữa khỏi tăng lên 683 người, thêm 31 người so với 24 giờ trước đó. Số ca tử vong vẫn không thay đổi, ở mức 10 ca.



Trước đó, hôm 14/4, Singapore thông báo đã cách ly 8 ký túc xá và sẽ làm điều tương tự với hàng chục ký túc xá khác trong lúc giới chức tăng cường xét nghiệm và cách ly những trường hợp bị chẩn đoán nhiễm virus.





Theo đó, giới chức Singapore cũng đã phải bố trí chỗ ở cho hàng trăm lao động nhập cư tại các “nhà thuyền” đậu ngoài khơi, nơi vốn là chỗ ở của các nhân viên ngành hàng hải.

Singapore từng được các nhà nghiên cứu của Trường ĐH Harvard (Mỹ) ca ngợi là "tiêu chuẩn vàng" trong việc kiểm soát virus, tuy nhiên, virus đã lây lan diện rộng và số ca nhiễm mới đang gia tăng nhanh chóng.



Cho tới sáng hôm nay ngày 17/4, Singapore đã có 4.427 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 10 ca tử vong và 683 bệnh nhân đã được điều trị thành công và xuất viện.





Tin tức COVID-19 ngày 17/4

