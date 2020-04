Singapore trở thành nước có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất Đông Nam Á

Theo Tổ Quốc, tính đến trưa Chủ nhật ngày 19/4, Singapore đã ghi nhận thêm gần 600 ca nhiễm COVID-19 , nâng tổng số ca nhiễm tại nước này là 6.558. Trong số 596 ca mới được ghi nhận chỉ có 25 ca là người Singapore hoặc có giấy tờ sinh sống thường trú tại đây, còn lại là những người lao động nhập cư đang sống ở các kí túc xá (KTX) đông đúc.

Theo Bộ Y tế Singapore, từ cuối tháng 3, số ca nhiễm do lây lan cộng đồng ở nước này tăng mạnh. Chủ yếu các ca bệnh này là từ các công nhân người nước ngoài, sống ở những KTX chật chội, đông đúc khiến việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh khó khăn hơn.

Hiện Chính phủ Singapore đang tìm mọi cách để ngăn chặn lây lan, trong đó có việc thắt chặt các quy định nhập cảnh và bắt buộc đeo khẩu trang. Singapore cũng cho biết tất cả những người có giấy phép lao động và giấy làm việc dạng S Pass trong ngành xây dựng sẽ được yêu cầu ở nhà trong 14 ngày kể từ ngày 21/4 để ngăn chặn việc tiếp tục lây lan COVID-19 ở môi trường làm việc. Singapore cũng đang khẩn trương xây dựng các KTX dành cho công nhân để đáp ứng nhu cầu cách ly người bệnh, giảm bớt tình trạng quá tải trong các KTX như hiện nay.

Singapore đã ghi nhận 6.248 trường hợp mắc COVID-19, vượt qua Indonesia và trở thành quốc gia có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất Đông Nam Á. Chính phủ Singapore đã bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để ngăn ngừa việc lây lan virus. Nhiều công ty, tổ chức từ thiện,... đã quyên góp ủng hộ 1,3 triệu khẩu trang vải có thể tái sử dụng cho những người lao động nhập cư tại Singapore.

Tính đến 6h30 sáng nay (19/4), cơ quan y tế các nước ghi nhận trên thế giới có 160.048 ca tử vong do COVID-19. Trên thế giới ghi nhận 2.325.335 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, so với tối 18/4, số ca tử vong tăng 5.263 ca, số ca nhiễm tăng 57.505 ca. Có 595.519 bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu được chữa khỏi.

Chi Nguyễn (t/h)