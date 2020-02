Sinh con thuận tự nhiên 6 tiếng chưa cắt dây rốn, bác sĩ đề nghị can thiệp bị vu 'dụ lấy tiền'

Đó là sản phụ 34 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM nhập viện khi đã sinh con tại nhà được 6 tiếng, em bé chưa được cắt dây rốn, thai phụ thiếu máu trầm trọng.



Theo lời kể, sản phụ hạ sinh bé gái lúc 14h ngày 10/2. Khi em bé đã lọt phần đầu ra ngoài, sản phụ được người quen qua giúp đỡ sinh tiếp phần thân. Sản phụ kể, người này đỡ đẻ với hai tay được rửa bằng nước muối sinh lý và không có găng tay.



Sinh xong, em bé được đặt nằm cạnh mẹ cùng với dây rốn chưa cắt, vệ sinh cho người mẹ xong mới tiến hành da kề da với bé. 5 tiếng sau sinh, người nhà gọi Trung tâm Cấp cứu 115 với mong muốn được hỗ trợ cắt dây rốn cho bé. Nhân viên y tế có mặt để truyền dịch và chuyển sản phụ vào Bệnh viện Từ Dũ.

Ảnh minh họa

Tại bệnh viện, các nhân viên y tế đã rất vất vả để thuyết phục sản phụ và gia đình đồng ý thực hiện các can thiệp y tế cho mẹ và bé. Thông thường, người mẹ sinh qua ngả âm đạo cần được can thiệp như may lại vết rách tầng sinh môn, truyền dịch và tiêm thuốc co hồi tử cung... Trẻ sơ sinh cần được tiêm vắc xin và vitamin K1 đề phòng xuất huyết não...